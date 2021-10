Steve Bruce, sous le feu des projecteurs, vise une victoire bien méritée lors d’une rencontre en Premier League

Newcastle fait face à un test délicat alors qu’ils voyagent pour affronter les Wolves à Molineux samedi après-midi.

L’équipe de Steve Bruce a connu un début de saison incroyablement difficile et est actuellement sans victoire lors de ses six premiers matches de Premier League.

Steve Bruce est sous pression en tant que patron de Newcastle

Un match nul 1-1 avec Watford ce week-end a été considéré comme un résultat décevant et avec des fans de plus en plus mécontents à St James ‘Park, ils devront enregistrer une victoire le plus tôt possible.

Pour l’équipe de Bruno Lage, l’ouverture de la saison a également été délicate, mais ils se sont améliorés récemment avec deux victoires lors de leurs trois dernières, dont la victoire 1-0 de dimanche dernier à Southampton.

Les cinq dernières rencontres entre ces deux-là se sont terminées par des nuls 1-1, mais va-t-il soit briser ce cycle ce week-end et remporter une victoire bien méritée ?

Wolves v Newcastle: commentaire talkSPORT

Le choc de la Premier League aura lieu le samedi 2 octobre avec une heure de coup d’envoi à 15 heures.

Il sera diffusé exclusivement en direct sur talkSPORT 2 avec une couverture à partir de 14h30.

Les commentaires seront fournis par Nigel Adderley et Perry Groves.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Bruno Lage espère enregistrer deux victoires consécutives ce week-end

Arsenal v Everton – 15h00, WSL – talkSPORT Wolves v Newcastle: nouvelles de l’équipe

Les loups seront privés de Yerson Mosquera et le Colombien devrait rester longtemps sur la touche en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Pedro Neto et Jonny seront également absents en raison de leur absence de longue durée.

Newcastle a un certain nombre de problèmes.

Callum Wilson sera absent en raison d’une blessure à la cuisse, tandis que le match devrait arriver trop tôt pour Martin Dubravka.

Ailleurs, Jonjo Shelvey, Jamaal Lascelles, Paul Dummett et Freddie Woodman sont également de sortie.

Callum Wilson continue d’être exclu avec une blessure aux ischio-jambiers Wolves v Newcastle: faits du match Les loups n’ont remporté aucun de leurs sept derniers matches de championnat à domicile contre Newcastle (D5 L2), depuis une victoire 1-0 en deuxième division en avril 1993 .Newcastle n’a remporté qu’un seul de ses neuf derniers matches de championnat contre les Wolves (D6 L2), s’imposant 1-0 à Molineux en février 2017 en championnat. Les deux équipes ont marqué lors des 12 rencontres de Premier League entre les Wolves et Newcastle, ce qui en fait le match le plus joué de la compétition de ne pas voir sa cage inviolée. Huit de ces 12 matches se sont terminés 1-1, dont chacun des cinq derniers d’affilée. Les loups ont perdu chacun de leurs quatre derniers matchs à domicile en Premier League, la dernière défaite consécutive à Molineux entre janvier et avril 2012 (9). Les loups sont la seule équipe sans but à domicile en Premier League cette saison. Seules quatre équipes n’ont jamais réussi à marquer lors de l’un de leurs quatre premiers matchs à domicile dans une campagne de haut niveau – West Bromwich Albion en 1921-22, Everton en 1998-99 et Crystal Palace et Huddersfield en 2018-19.Après avoir remporté cinq de leurs huit derniers matchs de championnat de la campagne 2020-21, Newcastle est sans victoire lors de ses six matchs jusqu’à présent cette saison (D3 L3). Les loups n’ont pas encore marqué de but dans la première moitié d’un match de Premier League ce saison. En effet, lors de leurs 25 derniers matches de Premier League, les Wolves n’ont marqué en première mi-temps qu’à quatre reprises. L’attaquant des Wolves Raúl Jiménez a marqué son premier but en Premier League en près d’un an lors de leur victoire 1-0 contre Southampton la dernière fois. Son dernier but à Molineux dans la compétition est survenu contre les adversaires d’aujourd’hui de Newcastle, en octobre 2020.Allan Saint-Maximin a soit marqué (2) soit aidé (3) cinq des sept buts de Newcastle en Premier League jusqu’à présent cette saison (71%), enregistrant une implication de but dans chacune de ses quatre dernières apparitions dans la compétition. Le milieu de terrain de Newcastle Joe Willock a marqué lors de chacune de ses sept dernières apparitions en Premier League en 2020-21, jouant 389 minutes dans ces matchs et marquant en moyenne un but toutes les 56 minutes. Jusqu’à présent cette saison, il a joué 431 minutes en cinq matchs, mais n’a pas encore trouvé le chemin des filets pour les Magpies ce trimestre.