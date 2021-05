Steve Bruce sur les critiques, à quel point il a failli quitter Newcastle, Mike Ashley et plus encore dans une interview révélatrice avec talkSPORT

Steve Bruce insiste sur le fait qu’il n’a jamais envisagé de démissionner de son poste de patron de Newcastle dans une interview révélatrice avec talkSPORT lundi.

La campagne a été difficile pour les Magpies et leur manager, qui ont dû faire face à un certain nombre de revers ce trimestre, notamment une épidémie de coronavirus dans l’équipe, de longues blessures aux joueurs vedettes et des rapports d’agitation dans les vestiaires.

.

Malgré toutes les inquiétudes suscitées par la relégation, il semble que Newcastle reste debout pour une autre saison

Mais ils passent de l’autre côté avec leur victoire à Leicester, garantissant à peu près leur statut de Premier League pour une autre année.

La saison n’est pas tout à fait terminée, mais le moment est venu de réfléchir pour Bruce, qui a parlé à talkSPORT d’un certain nombre de choses, y compris les critiques qu’il a reçues, à quel point il a failli quitter et le propriétaire du club Mike Ashley.

Ci-dessous, vous pouvez voir le meilleur du chat exclusif du patron de Newcastle avec nous.

.

La route a été rocailleuse mais Bruce a réalisé ce qu’on lui a dit de faire cette saison

Sur l’opportunité d’envisager de démissionner

«Je pensais que la chose facile serait de dire que je n’apprécie plus ça, je prends un peu de bâton, je m’en vais.

«Cela n’a jamais été moi. Je voulais fermer les écoutilles et m’assurer de garder Newcastle dans la division cette saison. C’est tout ce sur quoi je me suis concentré, je ne pouvais rien changer d’autre.

«La chose la plus importante pour moi est le club, donc il n’y avait jamais vraiment de danger que je fasse ça. J’ai été impliqué dans le maintien du club dans la division.

Sur le chemin, il met son côté de Newcastle en place

«Sans les gros joueurs en haut du terrain, cela est devenu un peu difficile. Nous avons lutté à certains moments, Allan [Saint-Maximin] manquait pendant la meilleure partie de cinq mois.

«Nous ne pouvions tout simplement pas fonctionner comme nous le souhaiterions. Nous aimerions toujours être comme Liverpool et Manchester City, n’est-ce pas? Mais il faut trouver un moyen et être pragmatique. Parfois, nous avons dû l’être.

«Vous pensez toujours que nous avons investi de l’argent sur [Miguel] Almiron, Joelinton, Callum [Wilson], Allan donc voilà notre menace.

«J’ai toujours essayé d’être une équipe qui joue sur la contre-attaque, mais malheureusement, nous étions parfois sans eux pendant trop longtemps.»

.

Newcastle a été critiqué pour être trop pragmatique sous Bruce

Sur les critiques, il a reçu

«C’est un club de football fantastique et si vous êtes un Geordie ou à partir de là, il est unique.

«La grande majorité des gens à qui vous parlez dans la rue me souhaitent bonne chance et me disent de ne pas faire attention aux déchets.

«Cela a été très difficile et certains journalistes ne voulaient pas de moi depuis le premier jour. Je n’allais jamais être assez bon.

«C’est assez juste et c’est son opinion et vous devez respecter cela. Mais quand il est construit sur le tout, soyez juste un peu équilibré.

.

Bruce a dû repousser les critiques sur ses références depuis sa nomination

«Il faut accepter les critiques, elles en font partie intégrante, mais je pense que parfois elles ont été injustes.

«J’ai toujours dit d’essayer de me juger quand j’ai une équipe en forme.

«Voici le gros problème. Newcastle au cours des 14/15 dernières années a été dans la moitié inférieure de la Premier League. Nous aimerions tous voir Newcastle United signer de nouveau les Alan Shearers de ce monde pour des frais de record du monde, mais cela ne se produira tout simplement pas.

«Il est difficile de gérer l’attente qui est évidemment toujours là.»

Sur l’échec de la prise de contrôle saoudienne de Newcastle et de son propriétaire Mike Ashley

«Nous avons tous été déçus et pas plus que Mike.

«Nous vendions au peuple saoudien ce qui générerait les revenus de personnes comme Man City, alors quel partisan n’aimerait pas voir cela?

«Jusqu’à ce que cela se produise, je ferai de mon mieux pour le club. Ce n’est un secret pour personne que Mike veut vendre le club et pour tout le monde c’est la meilleure chose.

Ashley a mis le club en vente plusieurs fois

Sur son avenir

«C’est aux autres de décider. La plupart des clubs auront de grandes discussions et passeront en revue la saison. Je suis footballeur et il est encore trop tôt pour prendre ma retraite.

“Mais ces conversations auront lieu au cours des deux prochaines semaines, j’en suis sûr.”

Sur la nomination de Graeme Jones en tant que chef adjoint

.

Jones a été nommé en janvier, mais il a été suggéré qu’il a été embauché au-dessus de la tête de Bruce

«Cela fait partie intégrante de tout cela à l’époque. Les gens ont dit que le club avait nommé quelqu’un au-dessus de moi – comme si j’accepterais cela.

«Lorsque les résultats vont à l’encontre de vous, vous pouvez faire l’une des trois choses suivantes. Changez votre équipe, changez de formation ou ajoutez quelqu’un pour nous élever et nous donner des idées différentes sur le terrain d’entraînement.

«Je suis ravi d’avoir choisi Graeme et il nous a énormément aidé, mais les autres membres du personnel, les deux Steves (Clemence et Agnew), Steve Harper, Ben Dawson – ils ont énormément aidé.

«Graeme était mon rendez-vous. Je l’ai interviewé à Londres et il y en avait quelques autres dans le cadre.

«C’était une décision difficile pour lui parce qu’il allait bien à Bournemouth, mais le plus important était qu’il soit un Geordie et son amour pour ça et cela a joué un grand rôle.

L’avenir de Joe Willock

«Je pense que nous aimerions tous le rendre (permanent). Il a cinq buts depuis le début de l’année mais nous devons respecter qu’il est le joueur d’Arsenal.

«S’il y a une possibilité de le ramener, j’adorerais le faire.»

.

Willock a marqué quatre buts lors de ses quatre dernières apparitions en Premier League

Sur les chances de Callum Wilson de faire partie de l’équipe anglaise de l’Euro 2020

«Il propose quelque chose d’un peu différent. C’est un vrai avant-centre, n’est-ce pas?

«Il joue sur l’épaule et s’il y a de grandes équipes qui poussent vers le haut et jouent une ligne haute, alors vous courez un risque avec lui. Si vous participez à une course à pied avec lui, il fuira n’importe qui.

. – .

Wilson est le meilleur buteur de Newcastle avec 12 buts cette saison