Steve Burton renvoyé de l’« hôpital général » pour refus de se faire vacciner

La star de l’Hôpital général, Steve Burton, confirme les rumeurs de longue date selon lesquelles il aurait été licencié du feuilleton de jour pour son refus de se conformer au mandat de vaccin COVID-19 de l’émission. Burton a partagé la nouvelle dans une vidéo Instagram, annonçant la nouvelle mardi matin.

« Je voulais que tu l’entendes de moi personnellement. dit-il, avant d’exprimer ses idées sur sa « liberté personnelle ». « Malheureusement, l’hôpital général m’a laissé partir à cause du mandat de vaccination. J’ai demandé mes exemptions médicales et religieuses, et les deux ont été refusées. Ce qui, vous savez, fait mal. Mais il s’agit également de liberté personnelle pour moi. «

« Je ne pense pas que quiconque devrait perdre son gagne-pain à cause de cela. Mais cela étant dit, vous me connaissez, je serai toujours reconnaissant pour mon séjour à l’hôpital général, j’adore ça là-bas. »

« Peut-être qu’un jour, si ces mandats sont levés, je pourrai revenir et terminer ma carrière en tant que Jason Morgan. Ce serait un honneur », a poursuivi Burton.

Il rejoint l’acteur Ingo Rademacher, qui a également été évincé en raison de son refus de se conformer aux vaccinations obligatoires de la série. Selon Variety, toutes les personnes affectées à la zone 6 de la série – cela inclut les acteurs et toutes les autres personnes qui apparaissent sur le plateau pendant que le casting enregistre sans masques – sont tenues de recevoir le vaccin. Rademacher a exprimé assez clairement ses sentiments à l’égard de l’obtention du vaccin, ce que le média a démystifié en qualifiant le contenu du vaccin publié sur sa page Instagram de « désinformation et propagande ». Son dernier épisode a été diffusé lundi.

Le licenciement de Rademacher est également intervenu après des informations selon lesquelles l’acteur aurait publié des tweets transphobes en ligne. L’acteur a été interpellé par sa co-star Cassandra James, qui s’identifie comme transgenre, dans un tweet de suivi. « Je suis au courant d’un message transphobe partagé par un autre acteur de l’hôpital général. Honte à vous. Vous avez un sérieux désapprentissage et une éducation à faire. Je suis profondément déçue qu’une telle démonstration publique d’ignorance puisse venir de notre famille GH », a-t-elle déclaré. a écrit.

Elle était soutenue par d’autres acteurs de la série comme Nancy Lee Grahn, une autre défenseure vocale des vaccins. « Le collègue acteur, #IngoRademacher, ne fait heureusement plus partie du casting de #gh », a tweeté Grahn. « La transphobie et les abus de genre sont dégoûtants et devraient être inacceptables dans n’importe quelle industrie, y compris les savons/le théâtre. Je suis aux côtés de ma co-vedette, @cassandrajames_, et de la communauté trans. » La star de l’Hôpital général Maurice Benard a également tweeté.