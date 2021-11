Steve Buscemi a relancé sa performance Meme’d ’30 Rock’ pour Halloween 2021

Steve Buscemi a joué de nombreux rôles emblématiques au cours de sa longue carrière, mais la scène qu’il a choisi de recréer pour Halloween cette année était l’un de ses morceaux les plus courts et les plus drôles. L’acteur a été aperçu à New York portant un sweat-shirt rouge, une casquette de baseball à l’envers et une chemise indiquant « Music Band », tout comme il l’a fait pour un court bâillon dans l’épisode de 30 Rock « The Tuxedo Begins ». Buscemi demandait même aux fans « Comment allez-vous, camarades ? » pour donner vie au moment mème.

Dans « The Tuxedo Begins », Jack Donaghy (Alec Baldwin) fait appel au détective privé Lenny Wosniak (Buscemi) pour l’aider à retrouver les personnes qui l’ont agressé. « Je faisais partie d’un groupe de travail spécial de très jeunes flics qui ont infiltré les lycées », a déclaré Lenny à Jack, dans ce qui était une référence claire à 21 Jump Street. Le spectacle a ensuite flashé pour montrer un Buscemi manifestement pas très jeune marchant dans un couloir du lycée avec deux planches à roulettes en remorque. « Comment allez-vous les autres enfants ? » demanda Lenny. « Quoi? » demanda l’un des étudiants perplexes.

pic.twitter.com/e2C8tMiJak – Michael Shields (@mikeshza) 1er novembre 2021

Depuis l’épisode diffusé en 2012, la scène est devenue un mème utilisé chaque fois que quelqu’un essaie de paraître branché ou cool mais ne sonne que plus déconnecté. Dimanche, Buscemi a recréé ce moment devant sa maison de New York pour saluer les fans. L’acteur de Fargo a également fait référence à la blague en janvier 2020, lorsqu’il a présenté un montage lors des Screen Actors Guild Awards. « Comment allez-vous, collègues acteurs ? » Il a demandé.

Quand Buscemi n’est pas occupé à recréer ses moments les plus célèbres, le gagnant d’un Emmy s’occupe de nouveaux projets. Plus tôt ce mois-ci, Deadline a rapporté qu’il avait secrètement réalisé The Listener, un film à un acteur mettant en vedette Tessa Thompson en tant que bénévole de la ligne d’assistance qui a du mal à passer une seule nuit à répondre aux appels téléphoniques de personnes dans le besoin. Il a été écrit par Alessandro Camon (The Messenger) et a été tourné à Los Angeles en septembre et octobre. Verve gère les ventes nationales du film, dont les producteurs espèrent qu’il sera présenté en première dans les festivals de cinéma l’année prochaine.

« Comment allez-vous, camarades ? » Steve Buscemi (actuel Steve Buscemi) #halloween #parkslope #Brooklyn pic.twitter.com/NLNBC98NnF – Lynn Harris (@harrislynn) 31 octobre 2021

Buscemi a remporté un Emmy en 2016 pour sa série de variétés courtes Park Bench avec Steve Buscemi. Il a également été nominé aux Emmy Awards pour Boardwalk Empire, Portlandia, 30 Rock et The Sopranos. Il a remporté quatre SAG Awards pour Boardwalk Empire. On peut maintenant voir Buscemi dans la comédie de TBS Miracles Workers avec Daniel Radcliffe. Il exprime le personnage de Wayne dans Hotel Transylvania: Transformania, que Sony sortira enfin via Amazon Prime Video le 14 janvier.