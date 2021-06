Steve Clarke et Andy Robertson réagissent à l’élimination de l’Écosse à l’Euro 2020 après la défaite de la Croatie

L’Écosse a été éliminée de l’Euro 2020 après une défaite 3-1 contre la Croatie (Photo: .)

L’entraîneur-chef de l’Écosse, Steve Clarke, a déclaré qu’il était “fier” de ses joueurs mais espérait qu’ils parviendraient à “tirer des leçons” pour l’avenir après avoir été éliminé lors de la phase de groupes de l’Euro 2020 avec une défaite 3-1 contre la Croatie.

L’arrivée fléchée de Nikola Vlasic a fait taire la foule de Hampden Park alors que la Croatie prenait la tête à la 17e minute, les deux équipes étant conscientes que la victoire garantirait une progression dans les 16 dernières.

Callum McGregor a enthousiasmé l’armée tartan avec un égaliseur poussé juste avant la mi-temps, mais les hommes de Clarke ont eu du mal à reprendre leur élan en deuxième période et ont pris du retard sur une superbe frappe en dehors de la botte de Luka Modric à l’heure. marque.

Ivan Perisic a prolongé l’avantage des visiteurs à la 77e minute et l’Écosse n’a eu aucune réponse alors que son premier tournoi majeur en 23 ans prenait fin.



Modric a marqué un but merveilleux et a dirigé le spectacle pour la Croatie (Photo: .)

Le résultat a permis à la Croatie de se qualifier pour les huitièmes de finale en tant que finaliste du Groupe D derrière l’Angleterre, qui a battu la République tchèque lors de l’autre match de mardi soir.

«Je suis fier que les joueurs soient ici pour la première fois en 23 ans. C’était une grande chose pour le pays, une grande chose pour ce groupe de joueurs », a déclaré le manager écossais Clarke à ITV Sport.

«Je pense que vous avez vu ce soir une équipe aguerrie en Croatie contre une équipe qui en est à son premier tournoi depuis longtemps.

“J’espère que nous pourrons tirer des leçons et que nous n’aurons pas à attendre aussi longtemps pour le prochain tournoi.”



Clarke et Robertson ont déclaré qu’ils étaient «fiers» de l’équipe (Photo: .)

Clarke a ajouté: “Je pense que nous allons partir et en tirer des leçons à coup sûr. De toute évidence, commencer sur le pied arrière, perdre le premier match, est quelque chose que nous devons régler pour le prochain car cela nous a mis en place pour un match difficile.

“Nous avons tout laissé sur le terrain à Wembley contre l’Angleterre et nous ne pouvions pas arrêter de l’obtenir ce soir.

“Nous avons eu un petit sort juste avant la mi-temps où nous avons marqué le but mais, écoutez, la Croatie est une équipe de premier plan et elle l’a montré ce soir.”



La Croatie passe en deuxième position derrière l’Angleterre dans le groupe D (Photo: .)

Le capitaine de l’Écosse, Andy Robertson, a déclaré que cela avait été un “honneur absolu” de capitaine de sa nation aux Championnats d’Europe et a distingué le vétéran croate Modric pour des éloges particuliers.

« En seconde mi-temps, ils [Croatia] ont montré leur expérience. Nous avons eu quelques occasions mais nous ne leur avons pas mis trop de pression et ils ont évidemment des joueurs de qualité », a déclaré l’arrière gauche.

«Modric vient de diriger le match en quelque sorte, a marqué un but magnifique et, malheureusement, c’est pourquoi nous ne sommes pas à la hauteur.

“Mais je suis tellement fier de tous ces joueurs, je suis tellement fier d’être le capitaine de ces joueurs, de ce pays.

« Au cours des deux dernières semaines, cela a été un honneur absolu. J’ai ressenti l’amour de tout le pays et j’espère que cela continuera.

“Je sais que nous les avons déçus et je sais que nous avons échoué, mais l’amour que nous avons ressenti de la part de la nation a été spécial et j’espère que cela pourra continuer.”



McGregor a donné à l’Écosse une lueur d’espoir avec son égalisation juste avant la mi-temps (Photo: .)

Robertson a ajouté: “Nous sommes l’un des débutants dans ce domaine. Cela fait 23 ans, cela fait longtemps et nous en tirerons tous de l’expérience.

«Même les garçons plus âgés, moi, j’ai beaucoup d’expérience, David Marshall, des gens comme ça… nous avons tous appris de cela. Le manager, les entraîneurs et les jeunes.

“Nous sommes une équipe qui a encore beaucoup de potentiel, encore relativement nouveau dans ce domaine, pas beaucoup de sélections entre nous et il est important que nous nous appuyions sur cela.”

L’arrière latéral de Liverpool s’est rapidement tourné vers la campagne de qualification de l’Écosse pour la Coupe du monde, qui débutera contre le Danemark le 1er septembre.

“Il est important que nous ne considérions pas cela comme un objectif élevé en tant qu’équipe car nous sommes une bonne équipe aujourd’hui et nous devons maintenant nous concentrer sur septembre”, a poursuivi Robertson.

— Je sais que c’est loin. Nous devons partir en vacances et enfin nous reposer, mais en septembre, nous devons essayer de nous qualifier pour un autre tournoi car cela ne peut pas durer encore 23 ans. Nous voulons être une équipe qui se qualifie pour de nombreux tournois et cela devient la norme.

« C’est entre nos mains, notre destin, mais nous y penserons un autre jour. »

