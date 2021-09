Steve Cohen des Mets a offert une récompense à quiconque pourrait trouver la source de la citation

Lorsque Steve Cohen a repris la propriété des Mets de New York, sa présence en tant que propriétaire le plus riche du baseball a suscité les attentes les plus élevées des fans des Mets. Il était censé utiliser ses riches poches pour attirer des talents, et il n’a pas hésité à offrir à Francisco Lindor un contrat de 341 millions de dollars.

Mais l’argent à lui seul n’a pas eu l’impact transformationnel espéré par Cohen, et sur le plan organisationnel, les Mets sont restés un gâchis avec le licenciement de Jared Porter pour harcèlement sexuel et l’arrestation du directeur général par intérim Zack Scott pour CFA. Dans un article récent du New York Post, cette agitation du front-office a été relatée. Mais il y avait une citation d’une source anonyme qui a vraiment attiré l’attention de Cohen.

Il lisait :

“Cohen est en train de tweeter sur l’organisation et sur des choses sur lesquelles il ne devrait pas tweeter comme s’il était un fan”, a déclaré l’ancien cadre. «Pourquoi quelqu’un voudrait-il s’inscrire pour ça? Je pense que c’est un énorme problème.

Maintenant, Cohen est actif sur Twitter depuis qu’il a repris les Mets – en plus de désactiver brièvement son compte au milieu des menaces liées aux actions GameStop. Il tweete également beaucoup sur des choses qui n’aident pas du tout les Mets – la citation était assez juste. Mais s’il existe un moyen de prouver qu’une source négative a tort à propos de vos habitudes de tweet, ce ne serait pas le moyen de le faire.

Source « perspicace » dans l’article de Mike Puma dans le New York Post d’aujourd’hui. La personne qui peut deviner la source correctement aura l’opportunité de s’asseoir avec moi dans ma suite à Citifield. Le premier à droite gagne. – Steven Cohen (@StevenACohen2) 16 septembre 2021

Cohen est allé sur Twitter jeudi pour tweeter sa réponse à l’histoire, qui offrait une récompense à la personne qui pouvait deviner la source derrière cette citation du New York Post. Le prix était de pouvoir regarder un match avec Cohen dans sa suite au Citi Field.

Sans preuve, Cohen a accusé l’ancien cadre de Marlins et personnalité actuelle de CBS Sports, David Samson, d’être la source de l’histoire.

Eh bien, Twitter l’a compris comme d’habitude. La source, qui a déjà émis un démenti préalable est David Samson. Je demanderai à mes collaborateurs de presse de contacter les 3 gagnants – Steven Cohen (@StevenACohen2) 16 septembre 2021

Samson et Mike Puma (l’auteur de l’article) ont nié cela – non pas qu’un journaliste de bonne réputation aurait une source même si Cohen avait raison.

Désolé @ StevenACohen2 mais j’espère que ces trois fans pourront toujours regarder un match avec vous ! https://t.co/yjvHRKoe58 – David P. Samson (@DavidPSamson) 16 septembre 2021

C’est un peu sauvage que la réaction de Cohen à la critique de la tendance à tweeter sur des choses sur lesquelles il ne devrait pas tweeter soit de… eh bien… tweeter sur des choses sur lesquelles il ne devrait pas tweeter. Façon de leur montrer, Steve.

Cela ne pouvait arriver qu’avec les Mets.