Steve Cohen est désormais un fan de l’industrie de la cryptographie après en avoir douté auparavant

Alors qu’il assistait à la conférence SALT de mardi, le gestionnaire de fonds milliardaire et propriétaire des Mets de New York, Steve Cohen, a expliqué pourquoi il s’était intéressé personnellement et financièrement à l’industrie de la crypto-monnaie. Fait intéressant, cela vient après avoir rejeté l’espace pendant des années auparavant.

Cohen : de sceptique à partisan

Tel que rapporté par Bloomberg, Cohen dit que c’est son fils “cryptomaniaque” qui l’a convaincu d’enquêter davantage sur l’industrie. Depuis, il a passé plusieurs mois à rencontrer des gens informés et à se renseigner sur la technologie et ses possibilités du mieux qu’il le pouvait.

“Une fois que j’ai décidé qu’il y avait des opportunités, et j’ai pensé que cela pourrait être un espace comme Internet – cela pourrait être incroyablement transformationnel – je n’allais pas manquer cela” – a noté Cohen lors de la discussion “Générer des marchés alpha dans le baseball”.

Le milliardaire a maintenant investi dans l’industrie à titre personnel. Il a investi son propre argent dans Radkl – une société de négoce quantitatif pour les actifs numériques – tandis que son bureau familial a alloué 50 millions de dollars à la société de développement Metaverse Recur.

Fait intéressant, les intérêts de Cohen se situent dans l’industrie de la crypto-monnaie dans son ensemble, plutôt que dans un jeton en particulier. En fait, il rejette carrément le tout premier.

“Je me fiche de Bitcoin”, a-t-il déclaré dans une interview la semaine dernière. « Je me soucie davantage de la technologie derrière la blockchain et de son caractère transformationnel et perturbateur. »

Les milliardaires voient la lumière de la crypto

Cohen n’est pas le premier joueur à gros revenus à changer de ton concernant les actifs numériques. Après avoir dit aux gens de « sortir » de Bitcoin en 2018, Jordan Belfort – alias « Le loup de Wall Street » – prédit désormais que Bitcoin pourrait dépasser les 100 000 $ d’ici la fin de l’année. Il cite l’offre limitée de l’actif comme raison de se sentir « gâté par Bitcoin ».

En outre – bien qu’il reste encore sceptique – même Peter Schiff admet également que Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $ d’ici la fin de l’année et qu’il aurait dû en acheter quand il en avait l’occasion en 2011. Pourtant, contrairement à Cohen, le propre fils fanatique de la crypto de Peter Spencer Schiff n’a pas réussi à le convaincre d’aller jusqu’au bout de son soutien.

