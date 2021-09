Steve Coogan mettra en lumière le passé ombragé de la BBC en tant que célèbre criminel sexuel et animateur de télévision Jimmy Savile

Le comédien Steve Coogan a choisi de s’attaquer à l’un des cas les plus troublants de l’histoire de la télévision britannique. Le créateur d’Alan Partridge a signé pour jouer Jimmy Savile dans un drame de BBC One intitulé The Reckoning. Savile était l’une des stars de la télévision les plus appréciées au Royaume-Uni. Après sa mort en 2011, il a été révélé qu’il avait abusé sexuellement de centaines d’enfants au cours de sa carrière. Il a également été révélé que les dirigeants de la BBC étaient peut-être au courant de ses crimes dans les années 1960 et 1970.

The Reckoning est produit par Clare Shepherd et ITV Studios et a été écrit par Neil McKay et Jeff Pope. Pope est un producteur exécutif, avec Sandra Goldbacher réalisant chaque épisode. La série suivra Savile depuis ses premières années en tant qu’artiste de danse, ses jours de succès à la BBC et ses dernières années lorsqu’il a essayé d’empêcher les rumeurs de ruiner son héritage. “Jouer Jimmy Savile n’était pas une décision que j’ai prise à la légère”, a déclaré Coogan dans une déclaration au Hollywood Reporter. “Neil McKay a écrit un scénario intelligent abordant avec sensibilité une histoire horrible qui – aussi déchirante soit-elle – doit être racontée.”

“Le but de ce drame est d’explorer comment l’infraction de Savile n’a pas été contrôlée pendant si longtemps, et en mettant en lumière cela, pour s’assurer que de tels crimes ne se reproduisent plus jamais”, a ajouté Pope. “Steve Coogan a une capacité unique à habiter des personnages complexes et abordera ce rôle avec le plus grand soin et intégrité.” Goldbacher a qualifié le projet d'”opportunité unique de donner une voix aux survivants de Savile, les personnes qui ont inspiré ce projet”.

Lorsque Savile est décédé en 2011 à l’âge de 84 ans, il a été célébré pour sa carrière en tant qu’animateur de Top of the Pops et Jim’ll Fix It de la BBC, ainsi que pour ses excentricités originales. Cependant, des semaines après sa mort, Newsnight de la BBC a publié un épisode sur les allégations selon lesquelles Savile aurait abusé sexuellement et agressé des enfants, mais les dirigeants de la BBC ont refusé de le diffuser. En 2012, ITV a diffusé sa propre enquête, qui a complètement changé la façon dont Savile était perçu. Maintenant, il est entendu que Savile était un pédophile qui a utilisé son travail caritatif comme couverture. Bien qu’il y ait eu des rumeurs quand Savile était vivant, il a souvent menacé de poursuites judiciaires quiconque tenterait de l’enquêter, note The Guardian.

Coogan est surtout connu pour avoir créé le personnage d’Alan Partridge avec Armando Iannucci. Il a récemment joué Stan Laurel dans Stan & Ollie et a joué dans la comédie Greed l’année dernière. En 2012, il a joué dans Philomena, qu’il a également co-écrit avec Pope et co-produit. Le film a valu à Coogan et Pope une nomination à l’Oscar du meilleur scénario adapté et a été nominé pour le meilleur film.