Steve Cook pourrait quitter Bournemouth pendant la fenêtre de transfert d’été

in

Le capitaine du club de Bournemouth, Steve Cook, est de plus en plus susceptible de quitter le club cet été. Selon Mike McGrath du Telegraph, le joueur de 30 ans suscite l’intérêt de plusieurs clubs et pourrait quitter le Vitality Stadium en prêt d’une saison avant la fin de cette fenêtre de transfert.

Steve Cook pourrait laisser Vitality en prêt cet été

Le Defender n’a pas encore joué dans le championnat cette saison

L’absence continue de Steve Cook de la formation de départ de Bournemouth dans le championnat a déclenché des rumeurs sur une éventuelle sortie du capitaine du club. Le joueur de 30 ans, qui est dans la dernière année de son contrat, a suscité l’intérêt de plusieurs clubs cherchant à améliorer leur défense.

Une blessure au genou subie lors de la victoire des Cherries au match aller contre Brentford en demi-finale des play-offs la saison dernière avait empêché Cook de participer à la pré-saison. Le défenseur est finalement revenu à l’action en milieu de semaine lors de la défaite humiliante des Cherries contre Norwich City au deuxième tour de la Coupe Carabao. Mais le capitaine du club n’était étonnamment pas présent sur le banc lors de leur match nul contre Hull City ce week-end.

Cook est le membre le plus ancien de l’équipe de Bournemouth. Le défenseur est avec les Cherry depuis une décennie maintenant. Au cours de cette période, il a disputé 382 apparitions et marqué 21 buts.

Scott Parker espère garder ses défenseurs centraux

L’arrivée de Gary Cahill et l’émergence de Zeno Ibsen Rossi ont vu les Cerises repartir avec cinq défenseurs centraux de l’équipe première. Scott Parker était optimiste lorsqu’il a été interrogé sur la possibilité de conserver ses défenseurs centraux après leur match nul contre Hull City.

Il a déclaré: «En même temps, alors que la fenêtre est ouverte, il y a aussi une possibilité que ce ne soit peut-être pas vraiment le cas.

« En ce moment, il semble que ce sera la voie à suivre. Je n’ai pas vraiment vu ou entendu de différent.

«Nous avons cinq demi-centres ici. Nous devrons voir au cours des derniers jours exactement comment cela se passe. »

Photo principale

Intégrer à partir de .