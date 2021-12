Steve Cooper ne montre aucun sentiment alors que le retour à Swansea se termine par une victoire

Steve Cooper a admis qu’il ne ressentait rien de spécial à l’idée de retourner à Swansea alors que Nottingham Forest battait son ancien club 4-1.

Les buts de Philip Zinckernagel, Lewis Grabban, Brennan Johnson et Cafu ont assuré une défaite humiliante de Swansea Loin de la maison. Le match était le premier retour de Cooper au stade Swansea.com depuis son départ du club en été. Cependant, le joueur de 41 ans a revendiqué la victoire catégorique comme n’importe quel autre trois points.

S’exprimant après le match, il a déclaré : « Honnêtement, cela ne semble pas plus spécial.

« La personne qui a le moins pensé à revenir, c’était moi, j’étais tellement concentré sur le match.

« Honnêtement. J’ai eu beaucoup de messages disant bonne chance pour le retour.

« Je me dis ‘Est-ce que j’ai raté un truc ici ? » Mais je suis tellement enraciné dans le fait de faire du bon travail pour Forest, comme j’étais ici et comme j’étais avec l’Angleterre (moins de 17 ans).

Cooper n’a perdu qu’une seule fois sur ses 14 matchs à la tête de Forest, son équipe n’étant désormais qu’à quatre points des positions des play-offs.

Et Cooper a reconnu que la performance dans le sud du Pays de Galles était l’une des meilleures à ce jour.

« Tactiquement, nous étions parfaits. Nous sommes venus ici pour gagner, pleins de confiance, en espérant gagner le match, mais nous savions que nous devions le faire d’une certaine manière.

« Les gars ont joué le plan de match exactement comme nous le voulions.

« Nous avons accepté que Swansea aurait plus de ballon et ferait plus de passes, mais là où cela se produit, c’est la chose la plus importante. »

Le patron de la forêt n’acceptera pas les offres pour un jeune talentueux

Brennan Johnson, 20 ans, a impressionné contre Swansea, marquant à la fois un but et une passe décisive.

Avec ses performances impressionnantes attirant l’attention, des rumeurs ont circulé sur un intérêt potentiel pour le jeune.

Cependant, Cooper a insisté sur le fait que l’ailier restera un joueur de Forest au-delà de la fenêtre de janvier.

« J’ai été très clair sur cette situation – et le téléphone est éteint de toute façon », a déclaré Cooper.

«Mais il veut seulement s’améliorer et il a de vrais moments déterminants dans les matchs.

« Parfois, vous devez être prudent avec les jeunes joueurs lorsque vous les parlez, car leur esprit peut vagabonder.

«Mais il arrive vraiment à maturité. Il peut jouer, c’est une menace et il apprend chaque partie du jeu maintenant.

