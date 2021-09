Steve de Blue’s Clues a eu tout le monde dans ses sentiments avec cette vidéo

Presque tous les millennials ont grandi avec Blue’s Clues à un moment ou à un autre. Nous étions tous là. Le spectacle était un incontournable de la maison.

Nous nous souvenons de Blue et de tous ses amis. Il y avait Sel, Poivre et la famille des épices, la boîte aux lettres, la table d’appoint, Tickety Tock l’horloge, le savon glissant. Ils étaient tous nos copains.

Mais celui dont la plupart d’entre nous se souviennent probablement le plus est l’hôte, Steve, qui était de si bons amis avec Blue. Il nous a tenus engagés et a fait tourner l’imagination.

Jusqu’à ce qu’un jour, il ne le fasse pas. Il n’était plus là.

Il a brusquement quitté la série après je ne sais combien de temps parce que ma conception du temps n’était pas vraiment la meilleure à l’époque. Quoi qu’il en soit, Steve était parti. Et avec Steve, beaucoup d’entre nous sont partis aussi. Nous n’avions aucune idée de ce qui s’était passé.

Maintenant, nous y sommes, 25 ans plus tard, à l’occasion du 25e anniversaire de la série, et Steve nous explique enfin pourquoi il est parti.

La réponse courte est, eh bien, la vie est arrivée.

«Je me suis juste levé et je suis allé à l’université. C’était vraiment difficile, d’ailleurs », nous dit Steve. « Mais super. Parce que je dois utiliser mon esprit, faire une étape à la fois et maintenant je fais littéralement beaucoup de choses que je voulais faire.

Il a juste grandi et a dû passer à autre chose. C’est tout à fait compréhensible et pertinent. C’est la vie.

Mais cette partie suivante ? Cette partie suivante avait tout le monde dans leurs sentiments. Cette partie a vraiment frappé à la maison.

“Et puis regarde-toi et tout ce que tu as fait et tout ce que tu as accompli pendant tout ce temps. Et c’est tellement incroyable, n’est-ce pas ? Je veux dire, nous avons commencé avec des indices. Et maintenant, c’est quoi ? Prêts étudiants? Et des emplois, et des familles. Et certains, si cela a été assez difficile, vous savez. Je sais que tu sais. Et je voulais te dire que je n’aurais vraiment pas pu faire tout ça sans ton aide… Je suppose que je voulais juste dire qu’après toutes ces années, je ne t’ai jamais oublié… Jamais.