Steve de ‘Blue’s Clues’ nous a fait pleurer avec ce message

Le spectacle invitait aussi les gens à bien manger, grâce à M. Sal, Mme Pepper et Paprika. Pour être en communication constante, les messages qui parvenaient à Steve passaient par la boîte aux lettres. Tous ont été rejoints par d’autres personnages, tous animés, comme Magenta, et c’est resté ainsi pendant 25 ans.

En 2002, Steve Il a annoncé qu’il quittait le programme, après 100 épisodes : “Tu vas me manquer !”, a-t-il dit à Blue, qui l’a tristement serré dans ses bras pour lui dire au revoir car, a-t-il expliqué, il allait à l’université et laissait tout dans le soin de son frère Joe. En fait, l’une des raisons était la perte de ses cheveux et son envie de démarrer d’autres projets.

Il a réussi dans la musique, un de ses rêves, mais Blue est un élément fondamental de sa carrière et de sa vie, il a été scénariste pour deux épisodes, en a réalisé quatre et est producteur consultant, alors aujourd’hui qu’il a 25 ans, il n’a pas hésité de réapparaître avec une vidéo émouvante qui nous a littéralement fait pleurer.

“Vous vous souvenez comment, quand nous étions jeunes, nous courions toujours et jouions avec Blue, trouvions les indices, parlions à M. Sal, nous passions pour le courrier et nous nous amusions et puis un jour, c’était comme, ‘Oh, devine … bonne nouvelle, je pars. ‘C’est mon frère Joe (Donovan Patton), son nouveau meilleur ami “, se souvient Steve.

Le chauffeur a assuré qu’il s’était rendu compte qu’il était “un peu brusque” à ce moment de l’adieu pour “aller à l’université”, quelque chose qui, a-t-il commenté, était très difficile, mais qui lui a permis de faire beaucoup de choses dont il rêvait. de, et comme dans le spectacle, il s’est adressé à nous directement.