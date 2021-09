Steve, de “Blue’s tracks”, revient remercier ses fans pour leur amour – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

25 ans après la première de la série pour enfants “Blue’s tracks”, son premier chauffeur, Steve, a fait un cadeau au public qui a grandi avec lui et son chien bleu :

“Après toutes ces années, je ne t’ai jamais oublié, jamais.”

C’est à quel point le message de Steven Burns, connu dans la série Nickelodeon sous le nom de Steve, est émouvant, partagé à travers une vidéo que la chaîne a lancée et dans le cadre de l’anniversaire du programme de télévision pour enfants.

“The Tracks of Blue” a été créé le 8 septembre 1996 avec Steve et le chiot Blue à la barre, et c’est en 2002 que Burns a quitté la série et a été remplacé par Donovan Patton, mais son visage reste l’un des plus emblématiques de la série. spectacle.

Ainsi, à travers cette vidéo, Steve est revenu exprimer son amour pour le public qui a grandi avec lui.

« Vous rappelez-vous comment, quand nous étions plus jeunes, nous avions l’habitude de traîner avec Blue, de trouver des indices et de parler à M. Sal et à Mme Pimienta ? » Le matériel commence.

« Nous devenions fous par la poste et faisions toutes ces choses amusantes et puis un jour, je suis arrivé comme : « oh, hé, vous savez quoi ? Bonne nouvelle… je m’en vais. C’est mon frère Joe, c’est son nouveau meilleur ami.’ Et puis j’ai pris un bus et je suis parti et on ne s’est pas vus très longtemps ?”, poursuit la vidéo.

C’est alors que Burns fait une analyse de la façon dont s’est déroulé son départ et que, d’une certaine manière, cela pourrait avoir un impact dur pour le public de Blue.

“J’ai réalisé que c’était un peu abrupt, je viens d’aller à l’université, et au fait, c’était vraiment difficile, mais génial parce que je devais utiliser mon esprit et avancer pas à pas et maintenant je fais littéralement beaucoup des choses que je voulais faire », explique-t-il.

« Et puis, regardez-vous et voyez tout ce que vous avez fait et accompli pendant tout ce temps et c’est merveilleux, n’est-ce pas ? Je veux dire, nous avons commencé avec les indices et maintenant c’est comme : les prêts étudiants, les emplois, les familles et certaines choses ont été difficiles, vous savez ? ”

Dans l’émission télévisée, Steve vivait avec des personnages animés comme Blue avec qui il devait déchiffrer les mystères qui se posaient dans chaque chapitre, ils devaient donc chercher les fameux indices. Selon le chauffeur, ce qu’il a appris lors de son séjour à « Las pistes de Blue » lui a bien servi toute sa vie.

“Je sais que tu sais et je voulais te dire que je n’aurais pas pu faire tout ça sans ton aide, et en fait toute l’aide que tu m’as donnée quand nous étions plus jeunes m’aide encore aujourd’hui, en ce moment et c’est super cool .”

«Je pense que je voulais juste dire qu’après toutes ces années, je ne t’ai jamais oublié, jamais. Et je suis super reconnaissant que nous continuions à être amis », conclut-il.

Informations sur El Universal