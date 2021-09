Steve, de “The Clues of Blue”, réapparaît et plein de nostalgie | Instagram

Aujourd’hui mercredi, “Les indices du bleu” Il a eu 25 ans et Nickelodeon l’a célébré avec la réapparition de Steve et un message émouvant qui a été partagé sur les réseaux sociaux, réussissant à remplir de nostalgie ses millions de fans.

Michael Steve Burns, connu pour l’émission pour enfants “Las Pistas de Blue”, est réapparu avec une vidéo sur divers réseaux sociaux pour faire passer un message à tous ceux qui ont grandi avec “Blue” et l’émission Nickelodeon que ce mercredi 8 septembre, rencontre 25 ans.

C’est via le portail Nick Jr. que Steve Il a salué ses amis, réussissant à remplir d’émotions des millions de personnes.

Vous souvenez-vous quand nous étions plus jeunes, nous avions l’habitude de courir, de traîner avec ‘Blue’, de trouver les indices, de parler à ‘M. Sortir, devenir fou avec le courrier et faire toutes ces choses amusantes ? Et puis un jour, je me suis dit : ‘Hé, devinez quoi ? Nouvelle importante… je pars », a-t-il déclaré dans la vidéo.