Steve Doocy supplie les téléspectateurs de Fox & Friends de se faire vacciner, Brian Kilmeade repousse 10z viral

La variante delta de COVID-19 est toujours là et monte en flèche dans les états rouges. Pourtant, de nombreux médias conservateurs sont plus intéressés à lutter contre la culture qu’à parler du virus. Et lorsqu’elles parlent de vaccinations, certaines personnalités sèment le doute sur la piqûre.

Fox Anchor, Steve Doocy (Photo de John Lamparski/.)

Il y a eu un parfait exemple de cela lors de l’émission de lundi de Fox and Friends. Discutant de la variante, l’animateur Steve Doocy a fortement exhorté les téléspectateurs à se faire vacciner. Le co-animateur Brian Kilmeade, cependant, n’a pas pu s’empêcher de reculer.

Doocy a déclaré aux téléspectateurs: «99% des personnes décédées n’ont pas été vaccinées. Ce qu’ils essaient de faire, c’est de s’assurer que toutes les personnes qui n’ont pas été vaccinées le soient. »

L’animateur a poursuivi: “Malheureusement, et c’est apparemment l’une des raisons pour lesquelles et l’administration est sortie la semaine dernière, l’administration de Joe Biden est très frustrée. Ils n’ont pas réussi à faire en sorte que Facebook se débarrasse d’une partie de la désinformation. La désinformation est en ligne. Le vaccin tue beaucoup, beaucoup de gens. Ou ça change ton ADN Ou leurs petites puces. Rien de tout cela n’est vrai.

Kilmeade, cependant, ne pouvait s’empêcher de semer le doute. Il a dit aux téléspectateurs: “Prenez votre propre décision. Il est accessible à tous. Nous ne sommes pas médecins. »

Regardez un extrait du segment ci-dessous, à partir de 5h40 :

