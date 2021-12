Steve Earle et d’autres en tête d’affiche du premier festival Outlaw Country West

Steve Earle s’est tourné vers Twitter pour annoncer le tout premier Outlaw Country West Festival, qui partira de Los Angeles au Mexique.

Earle a écrit : « Ne manquez pas le tout premier festival Outlaw Country West, parcourant le Pacifique de Los Angeles à Cabo San Lucas et Ensenada, au Mexique. Le festival aura lieu du 3 au 8 novembre 2022.

Les artistes qui se produiront incluent Social Distortion, Lucinda Williams, Earle, Los Lobos, Dave Alvin avec les coupables, Elizabeth Cook, Jim Lauderdale, et plus encore.

Earle a également récemment annoncé que le 4 janvier, sur ce qui aurait été Justin Townes Earle 40e anniversaire, le regretté auteur-compositeur-interprète sera honoré d’un concert hommage au Ryman Auditorium de Nashville, intitulé Une célébration de Justin Townes Earle.

Steve Earle & The Dukes jouent, tout comme Jason Isbell, Amanda Shires, Emmylou Harris, Lucinda Williams, Ben Nichols, Buddy Miller, Dustin Welch, Elizabeth Cook, Jessica Lea Mayfield, Joe Pug, Jon Langford, Lilly Hiatt, Mike Ness et Jonny Two Bags, Old Crow Medicine Show, Scotty Melton, Stacey Earle et Mark Stuart, et Willy et Cody Braun.

Tous les artistes interpréteront des chansons du catalogue de Justin. Les billets, allant de 45 $ à 85 $, seront mis en vente ce vendredi, et les bénéfices du spectacle iront au profit de la fille de Justin, Etta St. James Earle, âgée de quatre ans, et de sa confiance. Toutes les personnes présentes devront présenter une preuve de vaccination complète contre le COVID-19.

Earle est également en train de planifier sa septième édition annuelle Concert bénéfice des amis de John Henry à l’hôtel de ville de New York le 13 décembre. Rosanne Cash et Bruce Springsteen font partie des artistes qui rejoindront le spectacle.

Earle lui-même sera à la tête de l’événement avec son groupe les Dukes, et Cash et Springsteen rejoindront un projet de loi qui comprend également Willie Nile, les Mastersons et Matt Savage. Les bénéfices iront au École de Keswell à New York, qui décrit sa mission comme « de veiller à ce que les enfants autistes vivent l’école comme étant joyeuse et enrichissante ».

Visitez le site Web officiel de Outlaw Country West pour les forfaits de billets et les informations sur la programmation.