Steve Forbes déchire un rapport décevant sur l’emploi de novembre : « Le gouvernement est le problème »

Le président de Forbes Media, Steve Forbes, a critiqué vendredi l’administration Biden sur « The Faulkner Focus » pour avoir entravé la reprise économique américaine avec des « barrières artificielles » après les faibles chiffres d’embauche de novembre qui étaient nettement inférieurs aux attentes.

L’EMBAUCHE TOMBE AUX ÉTATS-UNIS EN NOVEMBRE ALORS QUE L’ÉCONOMIE NE CRÉE QUE 210 000 NOUVEAUX EMPLOIS

STEVE FORBES : Ce que vous avez, c’est une économie qui veut aller de l’avant mais il y a encore des barrières artificielles là-bas. Oui, nous connaissons les énormes problèmes de la chaîne d’approvisionnement. Ceux-ci sont sous-estimés lorsque vous arrêtez une économie mondiale, sans l’aider à l’avenir. L’Europe se referme. Mais le fait est que les blocages ne fonctionnent pas. Nous savons qu’ils ne fonctionnent pas sur le plan médical, qu’ils sont extrêmement perturbateurs sur le plan économique, qu’ils perturbent énormément les soins de santé. Donc, sur le plan économique, l’administration est toujours en guerre, par exemple, contre l’industrie pétrolière et gazière. Ils n’ont pas encore expliqué pourquoi obtenir un baril de pétrole de Russie est en quelque sorte meilleur pour le changement climatique que d’obtenir un baril de pétrole d’Amérique. Ils veulent donc que la Russie produise plus et que nous produisions moins. Et ce genre de signaux mitigés nuit à l’investissement à l’avenir. Donc, s’ils s’écartaient du chemin, le peuple américain le ferait. L’une des choses étonnantes à propos de ce rapport sur l’emploi est qu’il contient une chose appelée enquête auprès des ménages, et les chiffres de l’emploi varient considérablement d’un mois à l’autre, mais ils tiennent compte des petites entreprises. Ces nombres d’emplois ont augmenté de 1,1 million. Vous avez donc beaucoup de petites entreprises prêtes à démarrer, mais maintenant vous avez le mandat de vaccin, ce qui va faire mal, en particulier dans les zones critiques. C’est donc le gouvernement qui est le problème, pas le — et je pense que les gens craignent plus ce que le gouvernement va faire en réponse à cette nouvelle variante que la variante elle-même.

REGARDEZ L’INTERVIEW COMPLÈTE CI-DESSOUS :