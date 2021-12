Steve Hackett annonce Foxtrot à la tournée Fifty UK pour 2022

Steve Hackett a annoncé sa dernière tournée en soutien à Genèse’ album de 1972 Fox-trot. Le « Foxtrot At Fifty _ Hackett Highlights » de Hackett aura lieu en septembre et octobre de l’année prochaine. Mise en vente des billets vendredi 10 décembre à 10h.

Hackett a rejoint Genesis en 1971, faisant ses débuts dans le groupe sur l’album Nursery Cryme qui a connu un plus grand succès commercial en Europe qu’au Royaume-Uni. Après de nombreuses tournées, le groupe a été encouragé, par les réactions du public, à expérimenter davantage avec des compositions toujours plus longues et à développer leur capacité à incorporer des récits forts. Cela, à son tour, a permis au leader Peter Gabriel de plus d’opportunités de se livrer à la théâtralité qui a contribué à rehausser le profil du groupe.

« Je pense que Foxtrot a été une réussite formidable pour Genesis à l’époque », déclare Hackett. « Je pense qu’il n’y a pas un seul morceau faible sur l’album, ils ont tous leurs points forts et j’ai vraiment hâte de faire tout l’album en direct.

« Supper’s Ready était un séjour, une odyssée et quelque chose qui plaît très, très bien au public maintenant. » Hackett ajoute. « Dans le cadre de Second’s Out, j’ai rejoué tout ça, ça a vraiment résisté à l’épreuve du temps.

Les dates de la tournée « Foxtrot At Fifty + Hackett Highlights » de Steve Hackett pour 2022 sont les suivantes :

9 septembre : Swansea Arena

10 septembre : Cardiff St. David’s Hall

11 sept : Cambridge Corn Exchange

13 sept: Aylesbury Waterside

14 sept. : Torquay Princess Theatre

16 sept. : Guildhall de Portsmouth

17 sept. : Pavillon Bexhill De La Warr

18 septembre : salle symphonique de Birmingham

20 sept. : Hôtel de ville de Hull

22 septembre : Gateshead Sage

23 septembre : salle de concert royale de Glasgow

24 sept. : Barbican de York

26 septembre : Opéra de Buxton

27 sept : Auditorium Grimsby

28 septembre : Northampton Derngate

30 sept. : Hôtel de ville de Sheffield

1er octobre : Manchester O2 Apollo

3 octobre : Pavillon des falaises de Southend

4 octobre : Ipswich Regent Theatre

5 octobre : Forum de bain

7 octobre : Leicester De Montfort Hall

8 octobre : Philharmonie de Liverpool

9 octobre : Brighton Brighton Center

11 octobre : Pavillon de Bournemouth

12 octobre : Londres Eventim Apollo.