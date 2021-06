Steve Hackett sortira l’album “Surrender Of Silence” en septembre

Guitariste légendaire Steve Hackett sortira son nouvel album de rock studio, “Abandon du Silence”, le 10 septembre via Musique InsideOut.

Steve a travaillé dur pendant le verrouillage et, pour la première fois, a terminé deux LP en studio pour une sortie la même année.

Dans la foulée de son récit de voyage classique-acoustique “Sous un ciel méditerranéen”, qui est sorti en janvier et a atteint la deuxième place du classement des albums classiques britanniques, “Abandon du Silence” est une autre exploration de Hackettl’amour de la musique du monde, découvrir différents sons, ambiances et textures pour livrer un album rock d’une variété, d’une puissance et d’une beauté extraordinaires.

Comme avec “Sous un ciel méditerranéen”, “Abandon du Silence” a été enregistré pendant le confinement et, encore une fois, Hackett a fait appel à certains de ses amis musiciens du monde entier pour contribuer. Hackettgroupe de tournée régulier de Roi Roger (claviers, programmation et arrangements orchestraux), Rob Townsend (sax, clarinette), Jonas Reingold (basse), Nad Sylvan (voix) et Craig Blundell (batterie) sont complétés par Phil Ehart et Nick D’Virgilio (batterie), les talents vocaux de Amanda Lehmann, Durga et Lorelei McBroom, Christine Townsend (violon, alto), Malik Mansurov (goudron) et Sodirkhon Ubaidulloev (dutar).

« Les toiles d’araignées de verrouillage sont emportées d’un seul coup ici ! » dit Steve. “Avec la section rythmique monstrueuse de Jonas, Craig, pseudo et Phil, de même que Roble saxophone et la clarinette basse s’envolent, Nad, Amanda et moi au chant, Rogerl’orgue sombre et puissant et ma guitare, nous plongeons à pleines dents dans cette libération sauvage d’énergie.”

Notre voyage nous emmène des orchestrations classiques de la Russie (“Nathalie”) aux plaines d’Afrique (“Battements d’ailes”) aux mystérieuses côtes orientales (“Shanghai à Samarcande”), le tout par les profondeurs de l’océan (“Musique de relaxation pour les requins (avec Feeding Frenzy)”). “La Cathédrale du Diable” met en commun les talents de Hackettl’ensemble du groupe de tournée et les fonctionnalités de Roil’orgue gothique atmosphérique et un affichage rythmique puissant de Blundell et Reingold.

Hackettla voix de n’a jamais été améliorée et son duo avec Amanda Lehmann ajoute de l’émotion à “Terre brûlée”, une complainte sur les horreurs environnementales auxquelles notre planète est confrontée. Tout au long de, HackettLes guitares de ajoutent une riche tapisserie de couleurs avec des solos envolés et des mélodies de tissage complexes.

“C’est un album ‘sans restriction'”, ajoute Hackett, “surfer sur cette vague, libérant ces démons, rêves et cauchemars, tous s’écrasant ensemble sur le rivage.

“J’ai apprécié la puissance de cet album permettant à ma guitare de crier de joie et de rage… et de voler à nouveau à travers ces océans vers des terres lointaines. C’est formidable de se connecter de manière créative avec des musiciens venus d’endroits éloignés, en particulier lorsque nous avons tous été incapables Nous avons tous une voix dans notre cacophonie de sons et nous crions ensemble dans la « Abandon du silence »!”

“Abandon du Silence” liste des pistes :

01. Les Oblitérés (02:17)



02. Nathalie (06:17)



03. Musique de relaxation pour les requins (avec Feeding Frenzy) (04:36)



04. Battements d’ailes (05:20)



05. La cathédrale du diable (06:31)



06. Tenu dans l’ombre (06:20)



07. Shanghai à Samarcande (08:27)



08. Le tango du renard (04:21)



09. Le jour des morts (06:25)



dix. Terre brûlée (06:03)



11. Esperanza (01:04)

Hackett partage les crédits d’écriture avec les deux Jo Hackett et Roi Roger sur plusieurs pistes. Toutes les pistes ont été enregistrées par Roi Roger et produit par Steve Hackett avec Roi Roger à Sirène.

Hackett rejoint GENÈSE au début de 1971 et a acquis une réputation internationale en tant que guitariste dans la formation classique du groupe aux côtés Pierre Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford et Phil Collins. Hackettle travail complexe de la guitare était un élément clé de GENÈSEles albums de “Cryme de la pépinière” (1971) à “Vent et Wuthering” (1977), dont le classique “Vendre l’Angleterre à la livre”.

Après être parti GENÈSE fin 1977, HackettLa carrière solo de , qui s’étend maintenant sur plus de 30 albums, a démontré son extraordinaire polyvalence avec la guitare électrique et acoustique. Hackett est reconnu à la fois comme un musicien de rock extrêmement talentueux et innovant et comme un guitariste et compositeur classique virtuose et cela a été reconnu en 2010 lorsqu’il a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock et du rock. Il a également travaillé aux côtés Steve Howe de OUI dans le supergroupe GTR.

HackettLes compositions de s’inspirent de nombreux genres, dont le jazz, le classique et le blues. Pour ses travaux d’atelier ultérieurs “La Sirène de la Nuit” (2017) et “Au bord de la lumière” (2019), Hackett a exploré les influences des musiques du monde. Des tournées récentes ont vu Hackett célébrer son temps avec GENÈSE, y compris une tournée spectaculaire en 2018 au cours de laquelle il a réalisé une ambition de longue date d’interpréter les œuvres de GENÈSE vivre avec son groupe et un orchestre.

Le confinement imposé par la pandémie mondiale de 2020 s’est avéré être une période particulièrement créative pour Hackett. Il a commencé par libérer “Vendre l’Angleterre à la livre et les matins spectraux : vivre à Hammersmith”, un enregistrement en direct de la tournée extrêmement réussie de 2019 célébrant GENÈSE classique avec le 40e anniversaire de l’un de ses albums solo les plus appréciés. Le confinement a aussi donné Hackett l’opportunité d’écrire et d’enregistrer deux nouveaux albums studio, “Sous un ciel méditerranéen” et “Abandon du Silence”.

Crédit photo: Tina Korhonen