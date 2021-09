Steve Hanke dit que la valeur fondamentale de BTC est zéro, mais l’est-elle ?

L’éminent économiste – Steve Hanke – a une fois de plus révélé sa position négative sur le bitcoin. Selon lui, la crypto-monnaie principale est très volatile, incertaine et a une “valeur fondamentale de zéro”.

La BTC est-elle vraiment une «huile de serpent ? »

Steve Hanke – professeur d’économie appliquée à l’Université John Hopkins – s’est adressé à Twitter pour avertir les investisseurs de rester à l’écart du bitcoin. L’Américain de 78 ans – qui est un critique bien connu des crypto-monnaies – ne considère pas le principal actif numérique comme une « vraie monnaie ». Il est allé plus loin, l’appelant « l’huile de serpent » que « les taureaux cryptographiques vendent : »

“Son extrême volatilité, sa susceptibilité à la fraude et son incertitude sont autant de raisons pour lesquelles BTC ne conviendra jamais comme véritable monnaie.”

Bien que les fluctuations de prix du bitcoin soient effectivement présentes, il s’agit encore d’un actif relativement nouveau qui pourrait surmonter sa nature volatile dans les années à venir, notamment avec la mise en œuvre d’une législation appropriée. Anthony Scaramucci – PDG de SkyBridge Capital – a récemment comparé le bitcoin à Amazon, rappelant que le géant du e-commerce était également instable à ses débuts mais est désormais l’une des entreprises les plus influentes :

« Le bitcoin est volatil car il en est à son stade d’adoption précoce. Amazon avait la même courbe volatile il y a 24 ans. Mais si vous avez mis 10 000 $ sur Amazon lors de son introduction en bourse, vous auriez 21 millions de dollars aujourd’hui.

Hanke ne s’est pas arrêté là car il a conclu que le bitcoin est un “actif hautement spéculatif, avec une valeur fondamentale de zéro”.

Ses paroles ont un certain mérite ici, car le bitcoin, comme presque tous les autres investissements, est un outil spéculatif. Certains commerçants et investisseurs utilisent ses fluctuations pour générer des bénéfices. Cependant, il y a aussi ceux qui préfèrent le conserver car ils pensent qu’il s’agit d’une réserve de valeur numérique. Les noms importants ici incluent les légendaires investisseurs historiques Paul Tudor Jones III et Stan Druckenmiller.

Dans le même temps, de grandes entreprises telles que Tesla et MicroStrategy ont acheté une partie substantielle de l’actif. Et, bien que Hanke ait affirmé que BTC a une “valeur fondamentale de zéro”, l’actif a déjà connu un événement d’adoption important cette année après que le pays d’Amérique centrale El Salvador en a fait une monnaie légale à l’intérieur de ses frontières.

Fraude et incertitude, vraiment ?

Comme mentionné ci-dessus, Hanke, qui a déjà critiqué la décision d’El Salvador, a parlé de la susceptibilité supposée de BTC à la fraude et à l’incertitude. Le premier point est pour le moins controversé. La blockchain de Bitcoin est entièrement transparente. Toutes les transactions sont enregistrées dans le grand livre numérique et peuvent être consultées par toute personne ayant accès à Internet.

En tant que tel, bien qu’il existe encore des rapports affirmant que certains mauvais acteurs ont utilisé BTC pour blanchir de l’argent ou d’autres activités illicites, la nature de la crypto-monnaie en fait un outil hautement inapproprié pour ceux qui tentent de cacher leurs actions.

En revanche, les documents du FinCEN de l’année dernière ont révélé que des organisations bien réglementées comme les banques – dont HSBC et StanChart – ont facilité des transactions d’argent sale d’une valeur de plus de 2 000 milliards de dollars.

Hanke n’a pas fourni plus de détails sur le commentaire “d’incertitude” qu’il a fait concernant BTC, il est donc difficile de spéculer sur ce qu’il voulait dire précisément. Néanmoins, la pandémie de COVID-19 a entraîné des niveaux d’incertitude extrêmement élevés sur tous les marchés financiers et, en fait, dans tous les domaines de la vie l’année dernière. Au cours de cette période, la valeur du bitcoin par rapport au dollar a grimpé en flèche, tandis que le billet vert lui-même – la monnaie de réserve du monde – a perdu du terrain.

En ce qui concerne l’argument de l’échec en tant que devise, une transaction récente d’une valeur de 2 milliards de dollars en BTC a été transférée d’une adresse à l’autre et le coût de la transaction était inférieur à 1 $. Cela signifie qu’en quelques minutes à peine, quelqu’un a transféré une fortune entière sans tiers. Une telle transaction utilisant les méthodes plus traditionnelles comme les banques ou PayPal serait nettement plus chère (et plus lente).

