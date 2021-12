Steve Harmison se souvient de manière hilarante du combat dans les vestiaires entre Nasser Hussain et Darren Gough avant la tournée des Ashes en Australie en 2002

Steve Harmison a rappelé de manière hilarante le moment où Darren Gough et Nasser Hussain étaient à couteaux tirés dans les vestiaires lors de la tournée anglaise 2002/03 en Australie.

Cela allait toujours être un défi de taille pour l’Angleterre de remporter les Ashes Down Under avec leurs rivaux sans doute la plus grande équipe à avoir jamais joué le jeu.

Mais les combats au sein du camp anglais n’auraient guère aidé

Mais les problèmes ont commencé bien avant le premier test avec les deux joueurs qui se sont battus lors de leur premier match de tournée.

Tout a commencé lorsque le capitaine de l’Angleterre à l’époque, Hussain (ou « Captain Grumpy » comme Harmy le connaît) a été démis de ses fonctions.

Goughie a décidé de faire la lumière sur le fait que Hussain a été expulsé par un joueur jouant à un niveau inférieur à lui. Hussain n’a pas du tout aimé ça.

« Nous avons eu environ deux ou trois joueurs blessés, c’était mon premier voyage à l’étranger en tant que joueur anglais », se souvient Harmy.

Harmy savait à ce moment-là à quel point ça allait être dur de prendre le dessus sur l’Australie !

« Darren Gough est mon héros et Nasser Hussain me donne ma casquette anglaise et nous jouons contre des agriculteurs à Perth et Nasser sort.

«Goughie n’est pas en forme, ne sera jamais en forme pour le voyage, il tient sa cour dans le coin de la pièce en riant et en continuant.

«Nass arrive après être sorti d’un fermier que Nass s’est offusqué. Alors Nass a lancé sa batte sur Goughie et lui a dit « tu te remets en forme… tu devrais faire ça », la batte, les gants, le tout.

« Il y avait beaucoup plus de jurons dans lesquels Goughie jette ses bottes sur Nasser et dit ‘vous voilà, vous devriez faire quelques courses’ et tout ça.

« Et je suis assis là à penser » nous sommes battus par un groupe d’agriculteurs et nous devons affronter la plus grande équipe de tous les temps dans trois semaines et mon héros Darren Gough et le capitaine Nasser Hussain se battent maintenant les uns contre les autres comme un Punch and Judy, je ne suis pas sûr que nous allons gagner ce Ashes!’”

Harmy a eu raison alors que l’Angleterre a perdu la série 4-1 contre l’Australie.

Les célèbres vieux ennemis sont maintenant prêts à s’affronter à nouveau avec le début du premier Test de la série 2021/22.