Steve Harmison soutient les stars anglaises qui envisagent de se retirer de la tournée Ashes par crainte que les familles ne puissent pas se rendre en Australie et admet “Je ne pense pas que j’irais”

Steve Harmison a admis qu’il ne participerait pas à une tournée Ashes en Australie si sa famille n’était pas en mesure de voyager.

L’équipe anglaise actuelle pourrait être confrontée à ce dilemme cet hiver en raison des restrictions actuelles sur les coronavirus en Australie.

Certaines stars anglaises pourraient décider de ne pas jouer dans les Ashes

Les joueurs ont passé des mois dans des bulles sécurisées COVID et en quarantaine au cours de la dernière année, et font à nouveau face à cette perspective après la fin de l’été.

Les tournées au Pakistan et au Bangladesh sont suivies de la Coupe du monde T20 – et des personnalités comme Ben Stokes, Jofra Archer et Jos Buttler s’envoleront probablement directement des Émirats arabes unis vers l’Australie en novembre.

Il est actuellement peu probable que leurs familles puissent les rejoindre Down Under et un certain nombre de joueurs envisageraient de se retirer de la tournée.

L’ancien milieu de terrain de Tottenham, Jamie O’Hara, a déclaré à talkSPORT que les joueurs devraient le sucer car vous avez une très courte carrière de sportif.

Réagissant à la nouvelle et aux commentaires d’O’Hara, l’ancien joueur de quilles rapides anglais Harmison a déclaré: «C’est parti ce jour où vous êtes parti en tournée pendant cinq mois et vous n’avez pas vu votre famille. Vous avez fait le tour du monde.

Des discussions auraient lieu entre les acteurs et la BCE

« Lors de ma première tournée Ashes, ma fille, Abby, est née le 4 décembre, je l’ai vue pour la première fois le 26 février.

« Je ne suis pas rentré à la maison. Je ne pouvais pas rentrer à la maison. Je ne suis rentré que quatre jours et je suis retourné à la Coupe du monde.

«C’est parti de ce jour-là. C’est complètement différent.

«La prochaine fois que nous y sommes allés, nous nous sommes battus bec et ongles pour amener nos familles (là) pour des raisons comme celle-là.

«Quatre ans plus tard, nous nous sommes battus avec la BCE pour amener nos familles à Brisbane pour le premier match test qui sera avec nous jusqu’en janvier parce que les tournées avaient changé, les temps avaient changé.

« Nous partions beaucoup de fois, mais ce n’est plus comme ça. L’état d’esprit doit changer.

« Vous les voyez sur le bateau aller en Australie pendant six mois d’affilée… ces jours sont révolus.

«Le monde COVID dans lequel nous sommes, j’aurais d’énormes angoisses à l’idée de partir quatre mois par an, je les avais quand même et c’était une autre époque.

Harmison a déclaré à talkSPORT qu’il envisagerait de ne pas aller aux cendres

“L’Australie est un endroit si difficile où aller quand vous êtes enfermé et enfermé. Je peux voir pourquoi les joueurs veulent leurs familles là-bas et s’ils ne les laissent pas entrer et ne les laissent pas errer librement, je ne ‘ Je ne pense pas que j’irais.

“Si je mettais ma main sur mon cœur, je ne suis pas sûr que j’irais avec ce qui se passe dans le monde.”

Les joueurs anglais rencontreraient apparemment la BCE pour essayer de trouver une solution au problème, certains faisant face à quatre mois loin de leur famille.

Lorsqu’on lui a demandé si les Ashes devaient être annulés, Harmison a déclaré : « Je ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire. Je pense qu’ils ont des conversations, donc chaque piste est explorée afin que nous puissions jouer une série Ashes.

“S’il s’agit des joueurs et que les administrateurs ne vont pas aider les joueurs à être aussi à l’aise que possible, alors il n’y aura pas d’autre alternative que de le reporter ou de le déplacer aux Emirats Arabes Unis.”