Steve Harmison “triste” alors que la tournée des hommes et des femmes en Angleterre au Pakistan est annulée par la BCE en raison de problèmes de sécurité

La tournée masculine et féminine de l’Angleterre au Pakistan en octobre a été annulée en raison de préoccupations concernant le «bien-être mental et physique», a-t-on annoncé.

Le voyage au Pakistan, qui aurait consisté en des Twenty20 consécutifs les 13 et 14 octobre suivis d’une série de trois matchs féminins d’une journée, aurait été le premier jamais effectué par une équipe féminine d’Angleterre et le premier par ses hommes. côté depuis 2005.

L’équipe d’Eoin Morgan ne se rendra pas au Pakistan

Cependant, après Nouvelle-Zélande retirés de leur propre tournée du pays en raison d’une menace pour la sécurité, il semblait toujours probable que les parties anglaises emboîteraient le pas.

Et après la réunion du Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles au sujet de la visite à Rawalpindi, la tournée a été abandonnée.

“Nous pouvons confirmer que le conseil d’administration a décidé à contrecœur de retirer les deux équipes du voyage d’octobre”, a déclaré la BCE dans un communiqué.

«Le bien-être mental et physique de nos joueurs et de notre personnel de soutien reste notre priorité absolue et cela est encore plus critique compte tenu de l’époque dans laquelle nous vivons actuellement.

Cela aurait été le premier voyage de l’équipe féminine au Pakistan

« Nous savons que les voyages dans la région suscitent de plus en plus d’inquiétudes et pensons que le fait d’aller de l’avant ajoutera une pression supplémentaire à un groupe de joueurs qui a déjà fait face à une longue période d’exploitation dans des environnements Covid restreints.

« Il y a une complexité supplémentaire pour notre équipe masculine T20. Nous pensons que partir en tournée dans ces conditions ne sera pas une préparation idéale pour la Coupe du monde ICC masculine T20, où bien performer reste une priorité absolue pour 2021. »

L’ancien lanceur rapide anglais Steve Harmison a déclaré à talkSPORT qu’il était dégoûté pour les fans pakistanais qui attendaient avec impatience la tournée, mais aussi pour Wazir Khan – le directeur général né à Birmingham du Pakistan Cricket Board.

“Je suis vraiment désolé pour les fans pakistanais – Wazir Khan, en particulier”, a-t-il déclaré.

Steve Harmison se dit “triste” que la tournée ait été annulée

«Je connais le gars, personnellement, et c’est un homme de haut niveau. J’ai joué contre lui plusieurs fois à mes débuts.

«Il a tellement essayé de ramener les gens au Pakistan, l’amour pour le cricket pakistanais à nouveau.

«Il a construit pont après pont, envoyé des équipes en Angleterre pendant COVID et, pour que cela se produise, je parle juste de Wasim, personnellement, je ressens vraiment pour ce gars parce qu’il essaie de faire revenir le monde au Pakistan et jouer au cricket.

« J’y suis allé plusieurs fois – c’est un endroit fascinant où aller jouer.

La Nouvelle-Zélande s’est également retirée de sa propre tournée dans le pays la semaine dernière

“Ne pas avoir de cricket dans votre propre pays, en particulier pour vous en tant que joueur, je pense à cela en tant que joueur, que votre famille vous regarde jouer un match d’essai à domicile ou un T20 international ou à domicile d’une journée à domicile est sans doute la meilleure chose que vous puissiez faire en tant que sportif international.

“Pour que cela soit retiré à la dernière minute comme cela a été – je ne vais pas juger sur la politique ou quelque chose comme ça, c’est le jeu de quelqu’un d’autre – mais où nous en sommes, en ce moment, je peux juste Je ne vois pas l’Angleterre se rendre au Pakistan pour des raisons de sécurité et c’est vraiment triste.