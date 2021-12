Steve Harvey ajoute sa fille Lori Harvey au comité de sélection de Miss Univers

Lori Harvey – Steve Harvey (.)

Steve Harvey est de retour pour accueillir le concours de beauté Miss Univers 2021 pour la sixième fois, mais il fait équipe avec sa fille Lori Harvey cette remise des gaz, People rapporte.

Le jeune Harvey fera partie du comité de sélection de Miss Univers.

Le comédien et personnalité de la télévision a déclaré au média qu’il était « en admiration devant les femmes intelligentes, fougueuses et talentueuses qui montent sur scène ».

Il a ajouté : « C’est la sixième fois que j’organise le concours Miss Univers et c’est toujours un moment fort de mon année. À chaque spectacle, je suis impressionné par les femmes intelligentes, fougueuses et talentueuses qui montent sur scène », a déclaré Steve.

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB : Dionne Warwick honorée à Palm Springs avec Night of Music & Star sur le Walk of Fame| PHOTOS

Steve Harvey – Lori Harvey / .

Steve Harvey n’est pas seulement l’hôte, mais aussi un producteur de la série et dit…

« Je continue à défendre cette émission et à participer, non seulement en tant qu’hôte mais en tant que producteur, pour montrer au monde ce que vous pouvez faire, si vous y réfléchissez. »

Il a poursuivi en disant que sa fille de 24 ans « incarne » les idéaux de la série tous les jours.

« Je suis tellement chanceux de pouvoir partager cette expérience avec ma propre fille cette année, qui incarne cet idéal chaque jour », a ajouté Steve.

Quant à sa fille Lori, elle partage la même excitation : « Je suis tellement excitée de faire partie du comité de sélection du 70e concours annuel de Miss Univers. C’est très spécial pour moi parce que c’est le premier événement sur lequel mon père et moi avons travaillé ensemble, donc ça va être un très bon moment », a déclaré Lori.