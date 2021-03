L’amour entre Steve Harvey et Michael B.Jordan semble être tout aussi fort que celui entre l’homme le plus sexy du monde et sa petite amie Lori Harvey. Depuis que le couple est devenu officiel sur Instagram en janvier, les gens n’arrêteront pas de demander à Harvey à propos du duo, et l’hôte de Family Feud n’a jamais peur d’obliger. Il semble que l’animateur essaie toujours hilarante de ne pas aimer Jordan, mais selon ce qu’il a dit à Ellen DeGeneres, son approche ne prend pas.