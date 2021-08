in

C’est vrai, Steve Harvey fait passer ses talents de la scène Family Feud à la salle d’audience (également une scène) pour la nouvelle série comique Judge Steve Harvey, qui a déjà obtenu une commande de série chez ABC. À l’heure actuelle, la commande porte sur dix épisodes non scénarisés d’une heure, et l’objectif est que la première saison fasse ses débuts en 2022, sans rien de plus spécifique noté sur ce front.