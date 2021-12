Steve Harvey demande à Miss Inde d’usurper l’identité d’un animal à Miss Univers 2021

Lire du contenu vidéo

Renard

Steve Harvey a commis une autre gaffe lors d’une émission de Miss Univers – celle-ci n’était pas aussi mauvaise que ce qu’il avait fait auparavant … mais c’était quand même assez grave.

L’humoriste a de nouveau été sollicitée pour animer le concours de beauté lors de l’émission de dimanche soir, qui était retransmise depuis Israël. En discutant avec les finalistes, il s’est tourné vers l’éventuel gagnant, Harnaaz Sandhu de l’Inde, et a posé une question étrange.

Regardez… le gars lit sur sa carte et note qu’elle a soi-disant un talent intéressant – se faire passer pour des animaux… et il lui a demandé de le faire sur-le-champ.

On pouvait dire qu’elle n’était pas préparée à ça, et encore moins à devoir le faire. Et pourtant, Sandhu l’a quand même enduré comme un champion, disant à Steve qu’elle le ferait, car elle n’avait pas d’autre option à la télévision en direct. Et puis… elle a fait une impression de chat, et c’était vraiment très bien.

Sandhu a poussé une poignée de miaulements bruyants et a poursuivi en disant qu’une compétence particulière – comme celle-ci – pouvait conduire à des choses plus grandes et meilleures… alors rêvez grand, les enfants !

Maintenant, bien que cela puisse sembler relativement inoffensif – SH attrape en fait un contrecoup pour la demande ici … parce que, apparemment, il n’a pas fait le même coup avec les autres candidats qu’il a interviewés pour le moment. Au lieu de cela, il a posé des questions sur leurs réalisations légitimes.

Bien sûr, cela rappelle des souvenirs de lui annonçant par erreur le mauvais gagnant de Miss Univers en 2015 … et bien que ce ne soit pas une si grosse erreur, ce n’est toujours pas génial.

Tout est bien qui finit bien, parce que Sandhu a fini par tout gagner de toute façon.