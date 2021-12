Steve Harvey se souvient de Miss Univers Flub avant la 6e apparition de l’hôte

Cela fait six ans que Steve Harvey a fait une erreur en annonçant les résultats du concours Miss Univers 2015, et les gens ne laisseront toujours pas la personnalité prolifique de la télévision l’oublier, surtout avant le concours de dimanche 2021 à Eilat, en Israël. Lorsque Harvey a publié une photo de lui portant un costume bleu frappant sur Instagram jeudi, la section des commentaires a été inondée de remarques faisant référence à l’erreur. Harvey accueillera le concours pour la sixième fois, après s’être absenté du concours 2020 en mai. Le concours commence dimanche à 19 h HE sur Fox.

Avant que l’hôte de Family Feud n’arrive en Israël, il a posté une photo d’Abou Dhabi, où il a posé dans un costume bleu vif d’Elly Karamoh et des lunettes de soleil. La section des commentaires a rapidement été dominée par des blagues sur 2015. « Assurez-vous de lire cette carte 5 fois avant de l’appeler par son nom ! Lol », a écrit un fan. « N’appelez pas le mauvais nom s’il vous plaît », a répondu un autre. « Ne vous méprenez pas… encore une fois », a écrit un autre fan.

À la fin du concours Miss Univers 2015, Harvey a tristement annoncé qu’Ariadna Gutierrez de Colombie était la nouvelle Miss Univers. Après le couronnement de Gutierrez, Harvey s’est rendu compte qu’il avait fait une erreur et a déclaré qu’elle était la première dauphine. La vraie gagnante était Pia Wurtzbach des Philippines. Harvey a déclaré qu’il avait confondu le « 1er » à côté du nom de Gutierrez sur sa carte comme signifiant qu’elle était la gagnante du concours. Malgré l’erreur, l’organisation Miss Univers l’a invité à nouveau pour accueillir les concours de 2016, 2017, 2018 et 2019. Il a raté le concours de 2020, qui n’a été diffusé qu’en mai 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Harvey a été invité à revenir pour le concours de 2021, et sa fille, Lori Harvey, est membre du comité de sélection de Miss Univers.

Harvey a parlé de la gaffe à plusieurs reprises au fil des ans. En avril, il s’est arrêté sur le podcast Comedy Gold Minds de Kevin Hart, insistant sur le fait qu’il portait plus de blâme pour le snafu qu’il n’aurait dû. « Je savais que c’était mauvais quand c’est arrivé », a déclaré Harvey. « Ce n’était pas de ma faute, alors, genre, je trébuchais, mec. Eh bien, j’aurais aimé ne pas avoir pris la balle comme je l’ai fait. » Il a admis que corriger l’erreur immédiatement après avoir réalisé que son erreur était une erreur.

« Ils ont dit: ‘Non, Steve, nous allons arranger ça demain matin dans le journal », se souvient-il. « J’ai dit : « Ce sont des taureaux—, mec. Cette dame mérite sa couronne. » J’ai pris mon stupide a—… J’aurais dû les laisser l’annoncer le lendemain, je n’aurais rien attrapé de tout ce que j’ai attrapé… J’ai pris mon stupide a- là-bas et j’ai dit hey, je fait une erreur. »

L’erreur de Harvey est devenue virale et a fait les gros titres du monde entier. Les gens ont même jeté des pierres dans sa maison d’Atlanta, a déclaré Harvey. « J’ai juste accroché, et l’année suivante, nous avons eu les meilleures cotes jamais enregistrées parce que tout le monde était à l’écoute pour voir ce que j’allais dire », a déclaré Harvey à Hart. « Mais toutes les filles étaient heureuses parce qu’elles savaient toutes qu’elles avaient une chance d’être dans Miss Univers. »