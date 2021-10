Steve Harwell, chanteur de Smash Mouth, prend sa retraite après Crazy Rant sur scène

Le chanteur de Smash Mouth, Steve Harwell, a fait une diatribe insensée sur scène – filmé.

Le groupe a donné un concert dans le nord de l’État de New York ce week-end. Mais la vidéo de l’événement montre Harwell martelant ses mots, menaçant le public et se comportant de manière combative. Il donne également apparemment le salut nazi à la foule et double le majeur à un moment donné.

Un utilisateur de TikTok a attrapé la diatribe lors du festival de la bière Big Sip à Bethel, New York. Le clip montre que le groupe avait des problèmes techniques avec l’équipement, luttant pour jouer avec un système de sonorisation défectueux. Harwell est vu dans la vidéo se balançant d’avant en arrière sur scène, renversant les gens et les maudissant lorsqu’ils répondent.

« Je vais tuer toute votre famille, je le jure devant Dieu », a crié le chanteur de Smash Mouth à un fan. Dans un autre clip, il dit aux fans qu’il ne quitterait jamais la maison s’il pouvait mieux se masturber. Les représentants de Smash Mouth ont déclaré que le chanteur principal avait des problèmes de santé et prendrait sa retraite.

« Steve a été confronté à des problèmes médicaux à long terme au cours des huit dernières années et lors de sa dernière performance sur la scène Big Sip, il a souffert de nombreux symptômes directement liés à son état de santé actuel », confirme le représentant de Smash Mouth. « À partir d’aujourd’hui, Steve prendra sa retraite de Smash Mouth pour se concentrer sur sa santé physique et mentale. »

Harwell a récemment pris une pause dans ses tournées en raison de ses problèmes de santé. Ces problèmes de santé incluent la cardiomyopathie et l’insuffisance cardiaque, qui l’ont forcé à manquer des dates de tournée. Les représentants disent qu’il gère ses conditions avec des médicaments.

Harwell a également déclenché une grosse puanteur en août 2020 lorsque Smash Mouth a joué au rallye de motos Sturgis dans le Dakota du Sud. « Nous sommes tous ici ensemble ce soir ! Putain cette merde de COVID ! » Harwell a crié à la foule, gagnant des acclamations à l’époque. Le festival de dix jours a vu plus de 250 000 personnes présentes tous les jours. Cette performance a été réduite par rapport aux 500 000 personnes environ qui y ont assisté en 2019.