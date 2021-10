Steve Harwell, chanteur de Smash Mouth, prend sa retraite après un concert chaotique

Le chanteur de Smash Mouth, Steve Harwell, quitte le groupe. Quelques jours seulement après qu’Harwell ait suscité des inquiétudes après avoir maudit ses mots et menacé le public lors d’une représentation au festival Big Sip dans le nord de l’État de New York ce week-end, un représentant du chanteur a confirmé mardi que Harwell se retirait officiellement de Smash Mouth « pour se concentrer sur sa santé physique et mentale. »

Dans une déclaration obtenue par le New York Post, le représentant de Harwell a expliqué que Harwell « a été confronté à des problèmes médicaux à long terme au cours des huit dernières années », et le comportement étrange dont les fans ont été témoins lors de la représentation du 9 octobre était dû au fait que Harwell avait » souffrait de nombreux symptômes directement liés à sa situation médicale actuelle. » Harwell aurait été diagnostiqué avec une cardiomyopathie, une maladie du muscle cardiaque qui rend difficile pour votre cœur de pomper le sang vers le reste de votre corps, selon la Mayo Clinic, il y a huit ans. La maladie a entraîné d’autres complications, notamment une insuffisance cardiaque et une encéphalopathie aiguë de Wernicke, qui auraient affecté les fonctions motrices de Harwell, notamment son discours et sa mémoire. Son représentant a déclaré que malgré ses « meilleurs efforts pour surmonter ces maux », Harwell a « le cœur brisé de partager qu’il lui est devenu impossible de continuer à faire ce qu’il aime le plus, se produire devant les millions de fans du groupe à travers le monde. » Le communiqué ajoute qu' »à partir d’aujourd’hui, Steve prendra sa retraite de Smash Mouth pour se concentrer sur sa santé physique et mentale ».

Harwell a confirmé sa retraite du groupe dans sa propre déclaration, dans laquelle il a expliqué comment « depuis que je suis enfant, je rêvais d’être une rock star, de jouer devant des arènes à guichets fermés et d’avoir eu la chance de vivre ce rêve. » S’adressant à ses camarades de groupe, Harwell a déclaré: « Ce fut un honneur de jouer avec vous toutes ces années et je ne peux penser à personne d’autre avec qui j’aurais préféré faire ce voyage sauvage. »

« À nos fans fidèles et incroyables, merci, tout cela a été possible grâce à vous. J’ai tellement essayé de surmonter mes problèmes de santé physique et mentale et de jouer devant vous une dernière fois, mais j’étais juste Je suis très reconnaissant à chacun d’entre vous qui a aidé Smash Mouth à vendre plus de 10 millions d’albums dans le monde, à nous placer au sommet des charts radio et à ceux qui ont maintenu la pertinence de « All Star » comme l’un des meilleurs mèmes sur Internet aujourd’hui », a-t-il poursuivi. J’ai hâte de voir ce que Smash Mouth accomplira ensuite et j’ai hâte de me compter parmi les nouveaux fans du groupe. »

Alors que Harwell a maintenant pris sa retraite, Smash Mouth ne se sépare pas. Au lieu de cela, le groupe continuera à se produire comme prévu et commencera à chercher un remplaçant. Smash Mouth s’est formé en 1994 et a des succès majeurs dont « All Star » et « Walkin on the Sun ».