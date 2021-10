Steve Harwell, chanteur de Smash Mouth, prend sa retraite en raison de problèmes de santé après un spectacle chaotique

Le chanteur principal de Smash Mouth appelle à l’arrêt après que son tir lors d’un dernier spectacle ait déraillé … parce qu’il dit que les problèmes de santé sont devenus trop durs pour lui.

Steve Harwell dit à TMZ qu’il prend sa retraite, en disant … « Depuis que je suis enfant, je rêvais d’être une rockstar jouant devant des arènes à guichets fermés et j’ai eu la chance de vivre ce rêve. Pour mes camarades de groupe, ce fut un honneur jouer avec toi toutes ces années et je ne vois personne d’autre avec qui j’aurais préféré faire ce voyage sauvage. »

Lire du contenu vidéo

TikTok/est-ce que ça fait du bien

Sa décision intervient après que la vidéo de la performance du groupe ce week-end dans le nord de l’État de New York soit devenue virale en raison du comportement de Steve sur scène…

Une source proche du groupe nous dit… Steve savait qu’il était temps de raccrocher après le concert, car il lui est impossible de continuer à jouer tant sa santé continue de se détériorer.

On nous dit qu’il a reçu un diagnostic de cardiomyopathie il y a 8 ans, ce qui a entraîné d’autres revers médicaux comme l’insuffisance cardiaque et l’encéphalopathie de Wernicke … une condition qui affecte ses fonctions motrices, y compris la parole et la mémoire. Il a également lutté contre la toxicomanie au fil des ans, ce qui contribue davantage à sa crise de santé.

Nos sources disent que Steve traversait un épisode pendant l’émission en direct, et cela a eu un impact considérable sur ce qu’il ressentait, parfois même sans même comprendre son environnement.

Steve dit … « À nos fans fidèles et incroyables, merci, tout cela a été possible grâce à vous. J’ai tellement essayé de surmonter mes problèmes de santé physique et mentale et de jouer une dernière fois devant vous. temps, mais je n’ai tout simplement pas été capable de le faire. »

Il ajoute qu’il est incroyablement reconnaissant à tous ceux qui ont contribué au succès de Smash Mouth au fil des ans, et à « ceux qui ont gardé ‘All Star’ pertinent comme l’un des meilleurs mèmes sur Internet aujourd’hui ».

Steve conclut : « J’ai hâte de voir ce que Smash Mouth accomplira ensuite et j’ai hâte de me compter parmi les nouveaux fans du groupe. »

Comme nous l’avons récemment signalé … Steve prévoyait de faire une pause du groupe, mais à la place, il prend officiellement sa retraite.