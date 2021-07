Steve Holland répond au surnom d'”arme secrète de l’Angleterre” par Cesc Fabregas et révèle les leçons importantes apprises de Jose Mourinho à Chelsea

in

Gareth Southgate a récolté à juste titre les applaudissements de la formidable campagne de l’Angleterre pour l’Euro 2020, mais l’influence d’un homme passe sous le radar.

L’ancien entraîneur de Chelsea, Steve Holland, qui est le bras droit de Southgate depuis qu’il a pris en charge les Three Lions, est considéré par beaucoup comme une figure clé du succès de la nation.

.

Holland est le n°2 de Southgate depuis huit ans

.

La paire a été un énorme succès avec l’Angleterre – à la fois au niveau junior et senior

Le joueur de 51 ans a fait des merveilles aux côtés de six managers au cours de ses six années à Chelsea de 2011 à 2017, où il a aidé les Blues à remporter une série de trophées à Stamford Bridge – dont deux Premier League, la League Cup, la FA Cup, le Ligue des Champions et Ligue Europa.

Il a rejoint Southgate dans l’équipe anglaise des moins de 21 ans créée en 2013 avant qu’ils ne deviennent tous les deux l’entraîneur de l’équipe senior en 2016.

Cesc Fabregas a parlé de l’éclat tactique des Pays-Bas lors de leurs journées ensemble à Chelsea la semaine dernière – décrivant même l’entraîneur comme “l’arme secrète” de l’Angleterre.

Dans sa chronique pour The Telegraph, l’ancien milieu de terrain d’Arsenal, de Chelsea et de l’Espagne a écrit : « Le cerveau d’entraîneur méticuleux de Steve Holland est l’arme secrète de l’Angleterre.

.

Fabregas a travaillé avec Holland pendant trois ans à Chelsea et a été impressionné par son sens tactique du jeu.

« Les directeurs adjoints peuvent être sous-estimés lorsqu’il s’agit de féliciter les gens pour les performances et les résultats d’une équipe, mais, à Steve Holland, l’Angleterre a l’un des meilleurs.

« Steve et moi avons travaillé ensemble pendant trois ans et remporté deux titres de Premier League ensemble à Chelsea, et je peux vous dire qu’il a été très important pour notre succès.

“Je ne suis pas du tout surpris que Gareth Southgate ait une telle estime pour Steve parce que c’était la même chose à Chelsea, lorsqu’il travaillait comme assistant de Jose Mourinho, Guus Hiddink et Antonio Conte alors que j’y étais joueur.”

Dans une large interview avec talkSPORT lundi, Holland n’a pas pu cacher sa gratitude envers Fabregas pour ses aimables paroles alors qu’il l’a qualifié de “l’un des plus grands joueurs à jouer au jeu”.

.

Holland a essayé d’imiter Mourinho dans ses propres méthodes d’entraînement

Répondant à l’ancien international espagnol, il a déclaré: “C’est vraiment agréable pour quiconque de dire quelque chose de gentil à votre sujet, franchement.

« Dans ce travail, j’ai appris qu’il n’y a pas de gris, c’est du noir ou du blanc. Quand vous n’obtenez pas le résultat, la critique vient et quand vous l’obtenez, la louange vient. Ce n’est ni l’un ni l’autre.

«Je ne suis pas un grand pour l’auto-publicité. Je fais partie d’une équipe et je travaille avec Gareth depuis sept ou huit ans maintenant chez les moins de 21 ans.

«Nous avons une équipe de personnes qui aident à soutenir l’équipe très bien dans tous les domaines et je fais partie de cette équipe.

« Ce que je dirais, c’est que chaque fois que quelqu’un dit quelque chose de gentil à votre sujet, c’est bien. Si un joueur avec qui vous travaillez dit quelque chose de gentil, je pense que c’est plus gentil.

.

L’Angleterre a connu un brillant Euro 2020 jusqu’à présent, et Southgate, la Hollande et l’équipe d’entraîneurs des Three Lions méritent beaucoup de crédit

« Si c’est l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais joué au jeu, cela dit quelque chose de gentil sur vous, c’est encore mieux. J’étais au courant de l’article et j’ai apprécié ces mots.

“Cela peut être un peu les montagnes russes à Chelsea avec beaucoup de changements, et le fait qu’un des joueurs a senti que j’avais une influence positive à travers cela était très satisfaisant, alors j’ai apprécié ces mots.”

Un manager de Chelsea avec qui Holland a travaillé pendant son séjour à Stamford Bridge était Jose Mourinho, qui a été expert pour talkSPORT tout au long de l’Euro 2020.

Et Holland a admis que l’incroyable capacité de Mourinho à planifier les matchs à venir est quelque chose qu’il a essayé d’imiter dans ses méthodes d’entraînement, et n’est que l’une des innombrables leçons qu’il a apprises sous le patron légendaire.

“La capacité de pré-scanner un match, d’anticiper ce qui va se passer dans un match et d’être en avance sur cette réflexion est l’un de ses plus grands attributs”, a déclaré Holland à propos de l’œil astucieux de Mourinho pour le jeu.

« Je vais citer un exemple : nous étions à Schalke pour la Ligue des champions et c’était 2-0.

« En gros, il disait : ‘si nous obtenons le prochain objectif, je vais faire ces deux changements, et s’ils obtiennent le prochain objectif, je vais faire ces différents changements’.

« Le match passe à 3-0 et c’est terminé, ou le match passe à 2-1 et c’est de retour sur la ligne.

.

Mourinho et Holland se font souvent l’éloge

“Alors vous préparez les joueurs à la mi-temps, j’ai parlé aux joueurs à qui il m’a demandé de parler, le troisième but est venu à notre rencontre.

« Il a immédiatement décidé que les joueurs étaient prêts – ils étaient déjà préparés – et 3-0 est devenu 4-0.

«Je suis là assis sur le banc en train de penser:« C’est cool… la Ligue des champions ».

«Mais déjà, il était à moi de dire au coup de sifflet final, les deux joueurs qui n’avaient pas réussi à entrer sur le terrain, il allait les commencer tous les deux samedi.

« C’était évidemment mercredi soir, des trucs normaux avec la Premier League et la Ligue des champions, implacables.

« Il savait qu’ils pourraient être déçus de ne pas avoir participé, mais il m’a dit qu’ils commenceraient samedi et qu’ils devaient bien se préparer.

«En gros, ce match s’est fait à 4-0 et son cerveau était déjà prêt pour le prochain match.

«C’est beaucoup de ses grands attributs, il y en a beaucoup d’autres, mais c’est quelque chose que je lui ai pris.

“Essayer d’anticiper ce qui va arriver pour avoir une fraction de seconde d’avance sur le match.”

L’Angleterre a atteint le dernier carré du Championnat d’Europe pour la première fois en 25 ans et le Danemark est sur leur chemin pour une toute première apparition en finale.

Vous pouvez suivre toute l’action du choc sur talkSPORT à partir de 19h mercredi.

SPÉCIAL PARI – OBTENEZ L’ITALIE AU 14/1 OU L’ESPAGNE AU 16/1