Steve Jobs a une fois jeté l’iPhone d’origine dans une pièce pour impressionner les journalistes

Mardi marque le 10e anniversaire du décès du cofondateur d’Apple, Steve Jobs, et ceux qui l’ont rencontré ont commencé à partager des histoires sur sa vie.



Roger Cheng de CNET a raconté aujourd’hui son souvenir de Jobs visitant le siège du Wall Street Journal à New York pour lui offrir, ainsi qu’à un petit groupe d’autres journalistes, un aperçu d’un prototype d’iPhone, peu de temps après le dévoilement de l’appareil en 2007.

Cheng a révélé que lorsqu’un journaliste a posé des questions sur la durabilité de l’iPhone, Jobs a réagi en lançant le prototype qu’il tenait en l’air vers le centre de la pièce, ce qui a entraîné un petit halètement suivi d’un silence immédiat lorsque l’appareil a heurté la moquette. Cheng a déclaré que l’iPhone avait survécu indemne, ajoutant que cette décision était le genre de risque calculé que Jobs était connu pour prendre en tant que showman.

“La mémoire souligne le genre de efforts déployés par Jobs pour faire bonne impression”, a écrit Cheng. “Imaginez à quel point cela aurait été désastreux si cet iPhone était tombé en panne ou s’était éteint devant autant de journalistes.”

Jobs a présenté l’iPhone original comme s’il s’agissait de trois produits distincts : un iPod à écran large avec commandes tactiles, un téléphone mobile révolutionnaire et un appareil de communication Internet révolutionnaire. La foule à Macworld San Francisco a éclaté d’applaudissements joyeux en réalisant que Jobs faisait référence à un seul appareil.

Jobs est décédé le 5 octobre 2011 à l’âge de 56 ans. Apple maintient une page Remembering Steve sur son site Web avec des messages de personnes du monde entier.

Meilleures histoires

Certains utilisateurs ayant des problèmes de connexion d’affichage externe avec macOS Big Sur 11.1 et 11.2

Certains utilisateurs de macOS Big Sur qui exécutent la mise à jour 11.1 et 11.2 récemment publiée ont rencontré des problèmes persistants avec les écrans externes, sur la base de plusieurs rapports sur le forum MacRumors, les communautés d’assistance Apple, Twitter et Reddit. Il y a au moins deux problèmes distincts en jeu, mais les deux sont liés aux connexions d’affichage externes. Les problèmes semblent avoir commencé avec le…

Couleurs iPhone 12 : Choisir la bonne couleur

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro sont arrivés en octobre 2020 dans une gamme d’options de couleurs, avec des teintes entièrement nouvelles disponibles sur les deux appareils, ainsi que certains classiques populaires. Les 12 et 12 Pro ont des choix de couleurs différents, donc si vous avez le cœur tourné vers une teinte particulière, vous ne pourrez peut-être pas obtenir votre modèle préféré dans cette couleur. iPhone 12 mini et iPhone 12 L’iPhone 12 mini et iPhone 12…

Bug iOS 11 : Taper 1+2+3 rapidement dans l’application Calculatrice ne vous donnera pas 6

Un bogue dans l’application Calculatrice intégrée dans iOS 11 fait l’objet d’une attention particulière cette semaine, malgré le fait qu’il existe depuis qu’iOS 11 était en phase de test bêta. Le problème est une animation de calculatrice qui fait que certains symboles sont ignorés lorsque les calculs sont entrés en succession rapide. Vous pouvez l’essayer par vous-même : tapez 1+2+3 puis le signe égal dans l’application Calculatrice rapidement. En raison de…

Apple publie une FAQ pour répondre aux préoccupations concernant la détection CSAM et l’analyse des messages

Apple a publié une FAQ intitulée « Protections étendues pour les enfants » qui vise à apaiser les problèmes de confidentialité des utilisateurs concernant la nouvelle détection CSAM dans iCloud Photos et la sécurité des communications pour les fonctionnalités de Messages que la société a annoncées la semaine dernière. « Depuis que nous avons annoncé ces fonctionnalités, de nombreuses parties prenantes, notamment des organisations de protection de la vie privée et des organisations de sécurité des enfants, ont exprimé leur soutien à…

Certains utilisateurs signalent une décharge excessive de la batterie après la mise à jour iOS 14.6

Suite à la sortie d’iOS et d’iPadOS 14.6 la semaine dernière, certains utilisateurs se sont rendus sur les réseaux sociaux et les forums en ligne pour noter que leurs appareils connaissaient une décharge excessive de la batterie depuis l’installation des mises à jour logicielles. La communauté d’assistance Apple et les forums MacRumors sont truffés de messages d’utilisateurs indiquant que leur appareil se vide désormais plus rapidement après la mise à jour. Un utilisateur sur Apple…

Phil Schiller dit que l’iPhone était « bouleversant » il y a dix ans et reste « inégalé » aujourd’hui

Pour commémorer le dixième anniversaire de l’iPhone, le chef du marketing d’Apple, Phil Schiller, s’est entretenu avec le journaliste technique Steven Levy pour une large interview sur le passé, le présent et l’avenir du smartphone. Le rapport se penche d’abord sur le manque de prise en charge de l’iPhone pour les applications tierces au cours de sa première année. L’argument au sein d’Apple était partagé entre le fait de savoir si l’iPhone devait être un…

Apple collabore avec Maroon 5 pour ajouter la chanson “Memories” à l’application Photos

Mercredi 25 septembre 2019 12:02 PDT par Juli Clover

Apple s’est associé à Maroon 5 pour ajouter la nouvelle chanson du groupe “Memories” à la fonction Memories de l’application Photos, lui permettant d’être utilisée pour la création de diaporamas photo, rapporte Billboard. “Memories” sera disponible en tant qu’option de bande sonore pour une durée limitée et il est disponible pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad exécutant les derniers logiciels iOS 13 et iPadOS. Les souvenirs dans l’application Photos sont créés…

La rétrospective “Being James Bond” sera gratuite à regarder via l’application Apple TV

Mise à jour 9/7/21 : “Being James Bond” est désormais disponible pour regarder via l’application Apple TV. Avant la sortie en salles du film de James Bond “No Time To Die” le 8 octobre aux États-Unis, une rétrospective de 45 minutes intitulée “Being James Bond” sera disponible gratuitement via l’application Apple TV, selon Deadline . L’histoire de MGM mettrait en vedette Daniel Craig reflétant …

La gamme iPhone 13 devrait utiliser le modem Snapdragon X60 de Qualcomm avec plusieurs améliorations 5G

La gamme d’iPhone 13 de nouvelle génération d’Apple utilisera le modem Snapdragon X60 5G de Qualcomm, avec Samsung pour gérer la fabrication de la puce, selon DigiTimes. Construit sur un processus de 5 nm, le X60 offre une efficacité énergétique supérieure dans un encombrement réduit par rapport au modem Snapdragon X55 basé sur 7 nm utilisé dans les modèles d’iPhone 12, ce qui pourrait contribuer à prolonger la durée de vie de la batterie. Avec le modem X60, iPhone…