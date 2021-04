Steve Jobs aurait adoré ce tout nouvel appareil Apple qui vient d’être lancé – .

L’une des belles surprises de l’événement «Spring Loaded» d’Apple mardi – qui a présenté une multitude de nouveaux produits comme un iPad Pro rafraîchi et des mises à jour des offres Apple existantes telles que les podcasts et la carte Apple – a été la révélation d’un iPhone 12 violet que non on attendait.

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini sont désormais disponibles dans la toute nouvelle finition violette, Apple se réjouissant que les deux modèles de combinés soient parfaitement assortis à la vitre arrière fraisée avec précision des téléphones. Cependant, beaucoup de personnes qui regardaient l’événement virtuel Apple au cours duquel ces téléphones ont été dévoilés n’étaient probablement pas au courant de la signification plus profonde de la couleur du téléphone. Cela n’a certainement pas été mentionné à côté du récapitulatif habituel de la myriade de cloches et de sifflets des téléphones, comme les deux modèles dotés d’un système à double caméra avancé qui offre de puissantes fonctionnalités de photographie informatique ainsi que des écrans Super Retina XDR de bord à bord expansifs. avec OLED. En effet, à moins que vous ne connaissiez vraiment votre histoire Apple, vous ne savez peut-être pas que Project Purple était le nom de code qu’Apple a choisi lorsque l’iPhone a été développé pour la première fois avant sa révélation de 2007.

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Non seulement cela, mais le violet était également la couleur préférée de Steve Jobs. C’est selon un article de 1996 de Vanity Fair, qui vous fait presque vous demander si ce nouveau modèle du produit signature d’Apple, lancé 10 ans après la mort de Jobs, est en quelque sorte un hommage au cofondateur emblématique de la société.

Le livre de l’éditeur de Cult of Mac Leander Kahney, Jony Ive: The Genius Behind Apple’s Greatest Products, contient quelques détails supplémentaires dans le même sens – sur la façon dont «Purple», par exemple, était le nom de code secret du projet iPhone original, à l’époque d’Apple faisait le saut extraordinairement risqué dans le monde des téléphones portables. Un nouvel effort pour l’entreprise, au moins pour le monde extérieur, aurait pu sembler très éloigné des compétences de base d’Apple.

Source de l’image: Apple

Le nom de code du projet Purple a finalement été raccourci et attaché à deux projets de téléphone en cours de développement en parallèle qui se concurrenceraient pour la suprématie. P1 pour un projet basé sur l’iPod nano, selon le livre de Kahney, et l’autre, dirigé par Ive, était basé sur la technologie multitouch et baptisé P2.

Un livre séparé sur l’histoire de l’iPhone – The One Device: The Secret History of the iPhone, par Brian Merchant – explore un terrain similaire, ajoutant une couleur supplémentaire (sans jeu de mots) autour de l’importance du violet dans l’histoire de l’iPhone. En fait, le laboratoire où Apple travaillait secrètement sur l’appareil qui allait être connu sous le nom d’iPhone s’appelait également le «Purple Dorm».

Lorsque vous additionnez toutes ces pépites de l’histoire d’Apple, y compris la propre affinité de Steve Jobs pour la couleur, il est difficile de ne pas avoir l’impression que cette nouvelle édition du produit le plus important d’Apple n’est pas au moins un clin d’œil au PDG. qui a rendu cette chose possible en premier lieu. Je doute qu’Apple l’admettra un jour, et il y avait sans aucun doute beaucoup de motivations supplémentaires pour ce choix de couleur qui avait du sens, mais il est certain que celui-ci aurait été un appareil particulièrement spécial et aimé par Jobs, s’il l’était. toujours avec nous aujourd’hui.

À propos, pour ceux d’entre vous qui souhaitent mettre la main sur l’un de ces modèles: les précommandes pour l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini violet ont maintenant commencé pour des clients aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, en Chine et plus encore. 30 autres pays et régions. Les téléphones eux-mêmes seront disponibles à partir du vendredi 30 avril.

Top Deal du jour Les drones de caméra 4K populaires comme celui-ci coûtent généralement des centaines de dollars – obtenez celui-ci en vente pour 79,99 $! Prix ​​courant: 99,99 $ Prix: 79,99 $ Vous économisez: 20,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, ainsi que nourrir son whovianisme et se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.