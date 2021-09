Steve Jobs, Bill Gates, Tim Cook… pourquoi n’ont-ils pas laissé leurs enfants et neveux utiliser les téléphones portables, les tablettes et les réseaux sociaux ? | La technologie

Les « pères » de la technologie sont « arriérés » avec leurs enfants. Savent-ils quelque chose que nous ne savons pas ?

Il y a un vieux dicton espagnol qui dit “Chez le forgeron, couteau en bois”. Il est généralement utilisé lorsqu’il manque quelque chose d’évident à un certain endroit, et il s’applique également lorsque quelqu’un ne veut pas ramener de travail à la maison. Mais nous pouvons vous donner une troisième définition : celui du professeur de technologie, qui ne veut pas que ses enfants utilisent la technologie.

Steve Jobs, Bill Gates, Tim Cook et de nombreux autres PDG et dirigeants d’entreprise, ne pas autoriser leurs enfants et jeunes neveux à utiliser des téléphones portables, des tablettes ou des réseaux sociaux. Alors pourquoi le faisons-nous ? Sommes-nous plus sages que les pères de la technologie ?

Notre confrère Carlos Galán se souvient dans Business Insider d’une interview que le journaliste Nick Bilton a faite avec Steve Jobs en 2010. Il pensait que sa maison serait « bordée d’iPads et d’iPods », mais Steve Jobs a répondu : « Pas de loin. non Ils ont utilisé l’iPad. Nous limitons la quantité de technologie qu’ils utilisent à la maison. “

Cela semble être une contradiction avec l’inventeur de l’iPhone, du Mac, de l’iPad et d’autres produits technologiques utilisés aujourd’hui par des millions d’enfants dans le monde.

Mais il n’est pas le seul. Bill Gates, Tim Cook, le fondateur de Twitter, et bien d’autres, ne souhaitent pas que leurs enfants ou neveux mineurs utilisent des téléphones portables, des tablettes ou des réseaux sociaux.

Une enquête menée en 2017 auprès de près de 1 000 parents de la Silicon Valley a déjà révélé que beaucoup d’entre eux étaient préoccupé par l’impact de la technologie sur le développement psychologique et social des enfants.

Plusieurs études et experts mettent en garde contre l’impact d’une utilisation excessive d’appareils sur les mineurs, au point qu’ils pourraient avoir un QI inférieur à celui de leurs parents pour cela.

Bill Gates a interdit à ses enfants d’avoir un mobile jusqu’à l’âge de 14 ans. Tim Cook s’énerve lorsqu’il voit son petit neveu utiliser les réseaux sociaux.

Evan Williams, fondateur de Blogger, Twitter et Medium, remplacez les iPads par des centaines de livres physiques pour vos enfants. Chris Anderson, PDG de 3D Robotics et ancien rédacteur en chef de Wired, vous avez défini des limites de temps et des contrôles parentaux sur tous les appareils de la maison.

Pourquoi ces experts en technologie le limitent-ils pour leurs jeunes enfants ?

La réponse est donnée par Chrs Anderson lui-même : « Mes enfants [de 6 a 17 años] Ils m’accusent, moi et ma femme, d’être fascistes et trop préoccupés par la technologie, et ils disent qu’aucun de leurs amis n’a les mêmes règles. C’est parce que nous avons vu les dangers de la technologie de première main. Je l’ai vu en moi-même, je ne veux pas que cela arrive à mes enfants.”

Ils savent tous comment fonctionne la technologie, parce qu’ils l’ont créée, comment fonctionnent les applications que les enfants utilisent, et ils la limitent à leurs plus jeunes enfants. Alors pourquoi ne faisons-nous pas la même chose ? Sommes-nous plus intelligents que les personnes qui ont créé cette technologie ?

Mais c’est une chose de limiter, et une autre d’interdire, quelque chose qui pourrait se retourner contre nous. En tant qu’adultes, tous les enfants utiliseront la technologie dans leur travail et dans leur vie quotidienne, et il est important qu’ils apprennent à le comprendre dès leur plus jeune âge.

Des experts comme Ali Partovi, fondateur d’iLike et conseiller de Facebook, Dropbox et Zappos, assure qu’il faut distinguer entre temps de consommation, comme regarder des vidéos sur TikTok ou jouer à des jeux, que vous devez limiter, et le temps de creation, où les enfants apprennent à éditer des vidéos, à créer un blog ou à coder. C’est le moment d’être encouragé.