Steve Johnson sera en 30e de finale de l’US Open

01/09/2021

Le à 08:45 CEST

Steve Johnson, américain, numéro 87 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant en soixante-quatrième de finale de l’US Open par 5-7, 7 (10) -6 (8), 7 (10) -6 (8) et 6-3 en trois heures et onze minutes pour Maximilien marterer, joueur de tennis allemand, numéro 212 de l’ATP. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match en 30e de finale de l’US Open.

Pendant le match, le joueur de tennis américain a réussi à casser le service de son adversaire 2 fois, a réalisé 62 % au premier service, a commis 7 doubles fautes et a remporté 77 % des points de service. Quant au joueur allemand, il a réussi à casser le service à une occasion, son efficacité était de 60%, il a fait 5 doubles fautes et a obtenu 68% des points de service.

Lors de la 30e de finale Johnson affrontera le joueur français Gaël monfils, numéro 20 et tête de série numéro 17, demain jeudi à partir de 17h00, heure espagnole.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court en dur en plein air et un total de 237 joueurs de tennis y participent. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à passer la phase de qualification précédente et les invités. De même, elle est célébrée du 24 août au 12 septembre à New York.