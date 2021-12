Steve Kerr dirigera l’équipe des États-Unis

Les États-Unis ont déjà un nouvel entraîneur. Steve Kerr répand la rumeur et est nommé entraîneur de l’équipe nationale nord-américaine, qu’une nouvelle ère va commencer après que Gregg Popovich a fait ses adieux après les Jeux olympiques de Tokyo. Après un âge d’or où le mythique Mike Krzyzewski a repris l’équipe américaine (trois médailles d’or olympiques, deux Coupes du monde et un Tournoi des Amériques), l’entraîneur des Spurs entame une dernière grande aventure, la seule à avoir vécu en dehors du Texas. la franchise. Interrogé en fonction, son échec à la Coupe du monde en Chine, remportée par l’Espagne, lui a enlevé une certaine cachette en interne. Cependant, la victoire aux Jeux olympiques de Tokyo (après de mauvais matchs amicaux et une première défaite dans le tournoi) a fait que la fin est ce qu’il reste au fan.

Kerr remplacera Gregg Popovich en tant que prochain entraîneur de l’équipe américaine lors de la Coupe du monde et des Jeux olympiques de Paris 2024. Il a été assistant de l’équipe olympique de Popovich, médaillée d’or, à Tokyo. https://t.co/Dxo8fXMsUT – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 10 décembre 2021

Bien sûr, Popovich n’était pas particulièrement bien valorisé en interne, c’est-à-dire par ses joueurs. Les joueurs de l’équipe américaine se sont plaints de leur attaque à Tokyo. Et les stars (indispensable pour que l’Amérique décroche l’or, comme toujours) pourraient être en désaccord avec le schéma égalitaire de Steve Kerr, un homme élevé sous la tutelle de Popovich lui-même, son mentor. Avec lui, il remporte deux de ses cinq anneaux en tant que joueur (en 1999 et 2003, après trois championnats consécutifs avec les Spurs), étant une voix importante dans le vestiaire même s’il n’a pas joué beaucoup de minutes (un tonique durant sa carrière). Et les éloges de Popovich ont été constants tout le temps que Kerr était sur le banc des Warriors.

Lorsque Grant Hill, récemment élu président d’USA Basketball, discute de sa vision de Team USA, une chose ressort : est particulièrement attentif à la différence entre le basketball international et la NBA. Et dès le début, il a été question qu’un entraîneur qui correspondrait à cette vision est Steve Kerr, qui a longuement parlé de l’adaptation aux habitudes des joueurs modernes et a travaillé comme assistant sous Gregg Popovich pour la Coupe du monde et les Jeux 2019. Tokyo En outre, Le fait de signer Kerr pourrait signifier que Stephen Curry a fait le saut pour disputer ses premiers Jeux olympiques, l’un de ses rares comptes en suspens et un rendez-vous auquel, pour une raison ou une autre, il n’a jamais assisté.

Steve Kerr est l’un des personnages de basket-ball les plus importants de l’histoire de la NBA. Esprit brillant, il a su tirer le meilleur parti de son séjour de joueur, devenant indispensable pour ses équipes malgré ne jamais avoir le talent des plus grandes stars de la compétition. Bien connu est son combat avec Michal Jordan après le retour de His Airness de sa première retraite, et la réconciliation qui a eu lieu en 1997, lorsque Kerr a marqué le panier clé lors du sixième match de la finale NBA, contre le Jazz. Kerr a toujours eu, en plus, l’approbation de Phil Jackson, qui a augmenté de façon exponentielle ses minutes à l’arrivée des playoffs. Et a terminé sa carrière de joueur avec deux anneaux aux Spurs et avec l’une des phrases les plus célèbres qui ont été entendues dans la meilleure ligue du monde : « J’ai le meilleur travail du monde. Je joue six minutes, je frappe deux paniers et tout le monde veut m’interviewer dans la salle de presse. «

En tant que manager, Kerr a excellé chez les Suns, où il a décroché Shaquille O’Neal et construit une équipe qui a joué lors de la dernière finale de conférence de l’ère Nash. Et il a commencé sa carrière d’entraîneur légèrement remis en question, avec le limogeage de Mark Jackson prenant par surprise une partie des fans des Warriors. Mais il a élevé Stephen Curry au rang de l’élite la plus absolue et a remporté trois titres en cinq finales, toutes consécutives, faisant partie intrinsèque de l’une des plus grandes dynasties jamais vues dans l’histoire du basket-ball américain. Et changer la donne en attendant, bien sûr. Et au passage, il arrive sur le banc de Team USA accompagné d’un staff d’entraîneurs qui comprend Monty Williams, Erik Spoelstra et Mark Few. Presque rien.