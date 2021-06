Steve Kerr : “Durant est le joueur le plus talentueux du monde… ou de l’histoire”

La série entre Brooklyn Nets et Milwaukee Bucks a fait beaucoup parler. Deux des plus grandes puissances de la ligue (avec le flou des blessures de Kyrie Irving et James Harden) féroces dans un combat qui, au final, s’est décidé aux centimètres et en prolongation. Éliminatoire à retenir. Pour le récit et les émotions, dirigez-vous vers la bibliothèque principale de journaux de la NBA. De nombreuses images à revoir dans le futur, dont un nom qui sort du lot : Kevin Durant. Le joueur de la franchise Big Apple, avec la permission de ses amis de grand-trois, a laissé l’une des performances les plus mémorables de l’histoire des séries éliminatoires et, en bref, une série qui, malgré la défaite, peut être qualifiée de légendaire. Encore plus, si l’on considère que ce qui le séparait de la gloire était, littéralement, deux pointures trop grandes dans ses chaussures.

Avec tout cela, alors, si beaucoup a été dit sur la série, il y en a encore eu plus sur Durant. Et à bien des égards. Quelque chose de récurrent, c’est toujours le cas, a essayé de le placer dans ce classement intergénérationnel qui classe, selon leur qualité, leur importance, leur héritage… les meilleurs joueurs de tous les temps. Durant est-il dans le Top 10 de l’histoire ? Oui? Pas? Plus loin? Ou à quelle position avance-t-il ? Autant d’avis que de fans de basket et, au final, presque tous discutables. Steve Kerr, dans une interview pour Raj Mathai, de la NBC Bay Area, a également souhaité s’exprimer sur le sujet. Sans laisser personne indifférent, en plus. “Il vient de montrer qu’il est le basketteur le plus talentueux du monde… ou de tous les temps”, dit-il. Mathai, dans la question immédiate qui se pose après une telle déclaration, met le nom de Michael Jordan au premier plan … et Kerr ne recule pas. “Je pense qu’il est plus talentueux, vraiment. Kevin est une race différente … complètement différente. C’est un joueur de 2,08 mètres avec des compétences de base, une portée illimitée de 3 points, des passes, des blocages de tir. Le voir cette année a été vraiment gratifiant “, a-t-il insiste. Durant devant Jordan, au moins, en matière de talent.

L’entraîneur actuel des Warrios, selon lui, a l’avantage d’avoir travaillé en étroite collaboration avec les deux légendes. Dans le cas de Jordan, en tant que coéquipier, dans les glorieux Chicago Bulls des années 90 ; chez Durant, en tant qu’entraîneur, chez les Warriors eux-mêmes. Dans le premier cas, obtenir cinq des six anneaux de la période dorée ; dans le second, atteignant les finales de la NBA au cours des trois années où ils ont travaillé ensemble, remportant deux des championnats, tous deux avec les MVP des finales pour la star actuelle des Nets. Maintenant, ils se retrouveront à Tokyo, où Durant se rend en tant que star principale de la Dram Team et Kerr, en tant qu’assistant de Gregg Popovich. “Je suis ravi d’entraîner à nouveau KD. Il nous a donné trois années incroyables. C’était une relation merveilleuse. Je sais que les gens veulent se concentrer sur la fin, alors que cela ne s’est peut-être pas si bien terminé avec la blessure et son départ, mais sa participation aux Jeux Olympiques et l’entraîner à nouveau… tout m’excite », avoue-t-il à propos de ce dernier.

En demi-finale Est, Durant a récolté en moyenne 35,4 points, 10,6 rebonds et 5,4 passes décisives en 42,7 minutes, avec 49 points au cinquième match et 48 au septième. Impossible de passer inaperçu et impossible d’éviter la flambée soudaine (bien qu’elle ait toujours été constante) d’opinions. Avant Kerr, une autre vision partagée était celle de Scottie Pippen, totalement contraire à celle de l’entraîneur. Dans son cas, il a choisi de réduire l’euphorie après la série méritoire, mettant KD derrière LeBron James. « Battre LeBron James demande un peu plus que l’effort d’un individu. LeBron est un joueur d’équipe complet qui comprend l’équipe et la victoire. Kevin Durant a-t-il atteint ce niveau ? Les Bucks l’ont renvoyé chez lui », a-t-il déclaré. Une de plus. Et jamais le dernier.