Steve Kerr, époustouflé par Curry : « Il n’y a jamais eu quelqu’un comme lui »

Guerriers de l’état d’or a connu un début de saison régulière NBA 2021/22 pratiquement imbattable. Bien qu’elle ait commencé à affronter deux des grands candidats pour remporter le ring à la fin de la saison, les Los Angeles Lakers et les Los Angeles Clippers, la franchise de San Francisco a réussi à battre les deux et à montrer un jeu aussi fluide que l’œil. -accrocheur pour le spectateur. .

La deuxième victoire, récoltée ce matin contre les Clippers, a eu un nom bien à elle : Stephen Curry. La star des Warriors a de nouveau brillé après un premier match qui, malgré son triple-double, n’était en aucun cas sa meilleure performance. Cependant, cette fois, il a été le Curry habituel et a atteint 45 points.

Son jeu était si bon que son entraîneur Steve Kerr il n’a pas tari d’éloges à son sujet dans les déclarations correspondant à la conférence de presse d’après-match. Bien qu’il l’ait dirigé pendant de nombreuses années, Kerr dit que chaque nuit qui passe, il est de plus en plus surpris par tout ce que son meneur de départ réalise sur le terrain :

« Stephen Curry n’est que Stephen Curry », a déclaré Steve Kerr. « Il n’y a jamais eu quelqu’un comme lui, c’est aussi simple que ça. Ces deux derniers triplés dans les derniers instants du match étaient tout simplement ridicules. Je suis toujours impressionné par ce que j’ai vu sur le terrain. »

Les Warriors ripostent

Malgré le fait que cela ne fait que deux matchs, il ne fait aucun doute que ces Golden State Warriors ont retrouvé leur chemin pour redevenir l’équipe championne à laquelle ils se sont habitués entre 2015 et 2019. De plus, un Klay Thompson a Il arrive très motivé, et désireux de faire taire ceux qui ont décidé de ne pas l’inclure dans la liste des 75 meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA.