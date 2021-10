Steve Kerr, le principal candidat à la tête de Team USA

Lorsque Grant Hill, président d’USA Basketball, parle de sa vision de Team USA, une chose ressort : est particulièrement attentif à la différence entre le basketball international et la NBA. Un entraîneur qui correspondrait à cette vision est Steve Kerr, qui a longuement parlé de l’adaptation aux habitudes des joueurs modernes et a travaillé comme assistant sous Gregg Popovich pour la Coupe du monde 2019 et les Jeux de Tokyo.

Steve Kerr de Golden State est devenu le favori pour succéder à Gregg Popovich de San Antonio en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine senior de USA Basketball, selon des sources de la ligue. Couverture complète via ma Substack ici : https://t.co/81Yto7V3Zb – Marc Stein (@TheSteinLine) 30 septembre 2021

Les joueurs de l’équipe américaine se sont plaints de l’offensive de Popovich à Tokyo. Les stars – qui sont essentielles pour que les États-Unis remportent l’or – pourraient être en désaccord avec le projet égalitaire de Kerr. Mais l’entraîneur américain a une cache après avoir guidé Golden State vers trois titres NBA. Cela ira loin, surtout si les Warriors restent forts pour les années à venir. De plus, Kerr pourrait avoir suffisamment de talent avec l’équipe des États-Unis pour que son système offensif soit idéal, et plus encore si l’une des superstars qu’il entraîne est présente aux Jeux de Paris 2024, Stephen Curry.