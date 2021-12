Steve Kerr remplace Gregg Popovich à la tête de Team USA

Le triple vainqueur de la NBA en tant qu’entraîneur Steve Kerr Il est à partir d’aujourd’hui le nouveau sélectionneur des Etats-Unis. L’entraîneur actuel de Guerriers de l’état d’or est le substitut de Gregg Popovitch leader de l’équipe des États-Unis. Ainsi, il s’est engagé pour la Coupe du monde 2023 et les Jeux olympiques de Paris 2024. Le staff de Steve Kerr comprend aujourd’hui deux des meilleurs entraîneurs de la ligue : Monty Williams (Phoenix Suns) et Erik Spoelstra (Miami Heat). Aussi, l’un des meilleurs de la NCAA, l’entraîneur de Gonzaga Mark Few.

Il s’agit de la première décision importante de Grant Hill en tant que nouveau directeur général d’USA Basketball. Hill rencontre des candidats potentiels depuis plusieurs mois et repart avec une équipe qui comprend des réalisations importantes sur les scènes internationales, NBA et universitaires. https://t.co/oSmLQ8VRAK – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 10 décembre 2021

Les clés

Kerr était l’assistant de Gregg Popovich lors des derniers Jeux olympiques de Tokyo, au cours desquels l’équipe américaine a remporté l’or (également lors de l’échec de la Coupe du monde 2019 en Chine que l’Espagne a remportée). Monty Williams était membre du staff de Mike Krzyzewski lors de la médaille d’or 2016. Spoelstra a remporté deux fois le championnat NBA et Few a révolutionné Gonzaga pour devenir une référence dans la NCAA.

Le nouveau directeur d’USA Basketball, Grant Hill, est le principal responsable de la création de ce nouveau staff technique après avoir remplacé Jerry Colangelo, qui vient d’obtenir quatre médailles d’or consécutives.