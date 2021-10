Steve Kerr reste réel sur l’avenir des guerriers de James Wiseman

Les Golden State Warriors ont sélectionné James Wiseman de Memphis avec le deuxième choix au total lors du repêchage de la NBA de l’année dernière.

C’était une décision accompagnée de beaucoup de controverses.

LaMelo Ball, qui a été choisi un peu plus tard, a estimé que les Warriors lui avaient menti. Sa formidable campagne de recrue de l’année après coup n’a fait qu’exacerber le problème.

Wiseman, quant à lui, a eu du mal à impressionner lors de sa première saison en tant que pro. Des discussions commerciales inévitables ont suivi.

Au début de cette saison, beaucoup se sont demandé où en était Wiseman avec l’organisation.

La semaine dernière, l’entraîneur-chef des Warriors, Steve Kerr, est apparu sur un podcast et a tenté de répondre à cette question.

Lorsqu’on lui a demandé si Wiseman pouvait inaugurer une nouvelle ère spéciale de grands hommes de la NBA, Kerr a offert une réponse surprenante.

« Oui, à cause du niveau de compétence que nous avons vu l’année dernière », a déclaré Kerr sur le podcast. « Il a tout de suite montré qu’il était un joueur capable de sortir et de tirer à trois, d’atteindre le bord et de manipuler le ballon, et maintenant il s’agit de rassembler tout cela, ce qui prend du temps. »

Les Warriors seront une équipe intéressante à surveiller cette année. De toute évidence, la blessure de Klay Thompson les empêche d’être vraiment un prétendant au titre, mais ils peuvent toujours être sournois si tout le reste se réunit pour eux (et le drame hors du terrain ne les fait pas dérailler).

Et puis s’ils sont en mesure de conclure l’un des contrats à succès auxquels ils sont liés, alors même un championnat n’est pas hors de question.

