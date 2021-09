Steve Kerr s’enthousiasme pour parler du retour de Klay Thompson

in

La saison NBA 2021/22 est devenue un tournant pour certains Guerriers de l’état d’or qu’il semble qu’ils aient réussi à sortir des profondeurs du trou dans lequel les deux derniers parcours ont été enfouis.

Dans cette campagne à venir, la franchise de San Francisco devra montrer qu’elle est à nouveau parfaitement capable de concourir à nouveau pour le ring, surtout à partir du moment où se produit le retour tant attendu pour cause de blessure. Klay Thompson. Le joueur n’a pas joué un seul match depuis la finale NBA 2018/19.

Justement, son entraîneur a récemment évoqué le retour attendu de Thompson, Steve Kerr. Dans une déclaration pour “The TK Show”, par Tim Kawakami, “l’entraîneur-chef” des Warriors a été très excité à ce sujet. Ses propos ont été les suivants :

“La lumière est déjà visible au bout du tunnel. Je ne pense qu’au moment où il sort sur le court, au Chase Center, devant tous nos fans. C’est quelque chose qui m’excite à penser car cela va être très spécial pour lui et pour tout le monde », a déclaré Kerr.

Un emblème dans la franchise

Klay Thompson est l’un des principaux architectes de la dynastie créée par les Golden State Warriors entre 2015 et 2019, accumulant cinq finales NBA consécutives et trois anneaux dans le record de la franchise. “Klay représente tout pour cette équipe et pour toute notre base de fans. Tout va être très excitant”, a déclaré Steve Kerr.