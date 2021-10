Steve Kerr veut que Draymond Green tire plus de 3

« Si vous êtes ouvert, tirez », c’est ce qu’il a commenté cette pré-saison Steve Kerr à Draymond vert pour tenter de lui faire tirer plus de trois lors de la campagne 2021/22.

Rusty Simmons, spécialiste de la Guerriers de l’état d’or Dans le San Francisco Chronicle, il a déclaré dans un article récent que Green a reçu le message de son entraîneur. Ainsi, en 54 minutes de pré-saison (comme s’il avait joué un match et demi), il a lancé six tirs et réalisé trois. Le triple All Star, spécialiste de la défensive et des passes pour les Warriors vainqueurs, marque en moyenne 15,2 points par 48 minutes cette pré-saison (ce qu’il n’a pas fait depuis 2018).

Kerr, amoureux de Green

Voici comment Steve Kerr parlait de son joueur récemment :

« Draymond est l’un des joueurs les plus intelligents que j’ai jamais vu. Nous voulons qu’il attaque quand il s’agit d’attaquer et c’est ce qu’il fait. Il est notre leader en matière de passes décisives. Il le fait depuis des années. Il est le meilleur défenseur de la ligue. Il fait tout. Mais on est mieux quand il marque. C’est un joueur tellement intelligent qu’il reconnaît les écarts quand il peut piloter ou l’open 3 quand il est là. «

Malgré tous ces compliments, compte tenu du fait que ces deux dernières saisons Green a à peine tiré, Kerr est clair que pour les remettre sur le chemin de la victoire, ils ont besoin d’un peu plus de lui : « Nous voulons qu’il soit plus agressif. »

L’année dernière, Green a marqué en moyenne sept points par match, ses pires chiffres depuis qu’il n’avait pas débuté lors de la saison 2014/14. Il ne fait aucun doute que vous devez avancer. Et tirer quand il n’est que sur la ligne des trois de temps en temps est la première étape. Ce serait incroyable s’il améliorait ses pourcentages (moins de trente pour cent sur ceux-ci, tout ce qu’il pouvait donner à l’équipe.