Steve, l’animateur original de “Blue’s Clues” parle de son départ

Steve de “Blue’s Clues” explique son éloignement 2:00

. – Merci à Steve Burns d’avoir clarifié ce qui s’est passé lorsque vous avez quitté “Blue’s tracks (Blues Clues)”.

L’hôte original de la populaire série Nickelodeon des années 90 apparaît dans une vidéo publiée mardi sur le compte Twitter vérifié de Nick Jr.

En l’honneur du 25e anniversaire de la série, Burns parle de sa décision de quitter brusquement la série en 2002, ce qui a bouleversé de nombreux téléspectateurs.

« Tu te souviens comment quand nous étions plus jeunes, nous avions l’habitude de courir et de traîner avec Blue et de trouver des indices et de parler à M. Sal et de devenir fou avec le courrier et de faire toutes ces choses amusantes ? » Burns dit dans la vidéo.

“Et puis un jour, je me suis dit : ‘Oh salut, devine quoi ? Bonne nouvelle, je pars. Voici mon frère Joe, c’est ton nouveau meilleur ami’, puis je suis monté dans un bus et je suis parti et nous l’avons fait’ on ne se voit pas. depuis très longtemps… On peut en parler ? Génial. Parce que je me rends compte que c’était un peu brusque. “

Vêtu du t-shirt et du chapeau qu’il portait en tant qu’hôte, Burns a expliqué qu’il avait quitté la série pour aller à l’université. Burns a déclaré que l’école “était vraiment difficile, soit dit en passant, mais géniale parce que j’ai pu utiliser mon esprit et y aller étape par étape et maintenant je fais littéralement beaucoup de choses que je voulais faire”.

Il a également souligné toutes les réalisations que lui et le public ont eues.

« Je veux dire, nous avons commencé avec des indices et maintenant quoi ? dit Burns. « Les prêts étudiants, les emplois et les familles ? Et certaines de ces choses ont été un peu difficiles, vous savez ? Je sais que vous savez. »

Puis est venu la partie qui nous a vraiment touchés sur les sentiments.

“Je voulais vous dire que je n’aurais vraiment pas pu faire tout cela sans votre aide et en fait, toute l’aide que vous m’avez apportée quand nous étions plus jeunes m’aide encore aujourd’hui, en ce moment. Et c’est génial”, a déclaré Burns. . “Je suppose que je voulais juste dire qu’après toutes ces années, je ne les ai jamais oubliés. Jamais. Et je suis super heureux que nous soyons toujours amis.”

Et c’est là que les larmes nous ont échappé.