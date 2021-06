Steve Lukather : “Il n’y aura pas d’autre disque Toto”

Dans une nouvelle interview avec Jeff Gaudiosi de MisplacedStraws.com, TOTO guitariste Steve Lukather a confirmé qu’il n’était pas prévu que le groupe enregistre de nouvelles musiques. “Il n’y en aura pas d’autre TOTO record”, a-t-il déclaré. “Ce que nous faisons, c’est continuer à faire ce que nous faisons. Joe [singer Joseph Williams] et je peux faire [solo] disques et avoir quelques-uns des chats dessus. Et nous pouvons sortir et jouer comme TOTO. Et si nous obtenons le public, nous payons les personnes qui nous ont poursuivis, et nous allons de l’avant.”

Lucas, qui joue toujours avec une nouvelle version de TOTO de même que Williams, a poursuivi: “Je vais creuser. Je ne me retourne pas facilement. J’ai reçu beaucoup de coups au cours des 45 dernières années et plus – peu importe ce que c’est; c’est long. Donc je peux prendre un coup de poing, mec, et j’en ai pris beaucoup sur des faux. Mais ça va. C’est derrière moi maintenant. J’ai tout laissé tomber. Paix et amour à tout le monde. Je ne porte aucune haine. Je Je me dis ‘D’accord, la vie change. Je suis désolé.’ Cela m’a brisé le cœur aussi. Mais c’est comme surmonter un divorce – tu dois remonter sur le cheval et le faire. Et c’est ce que nous prévoyons de faire. Il n’y a pas d’ambiance malveillante ou, “Je vais me venger avec n’importe qui.’ C’est juste une perte de temps. J’ai 63 ans, mec. Je ne veux plus jouer aux jeux. “

De retour en 2019, TOTO a sorti un coffret en édition limitée comprenant 17 LP et 13 CD. L’ensemble comprenait un album intitulé “L’ancien est nouveau”, avec sept chansons inédites.

TOTO vient de sortir “Avec un peu d’aide de mes amis”, un enregistrement d’un concert spécial du 21 novembre 2020 lorsque Lucas, Williams et David Paich est apparu avec la nouvelle gamme de TOTO pour un événement mondial originaire de Los Angeles. Ils ont été rejoints par le bassiste John Pierce, le batteur Robert “Sput” Searight, claviériste/choriste Steve Maggiora, claviériste Dominique “Xavier” Taplin et multi-instrumentiste/chanteur Jambon de Warren. Cette gamme marque la quinzième incarnation de TOTO en considération des membres du groupe ou des sidemen qui ont rejoint ou quitté. Dans les versions DVD et Blu-ray de l’ensemble, un documentaire est présenté à côté de la performance, qui comprend des commentaires de tous les membres du groupe qui sont apparus ce soir-là.

Le 26 février, Lucas et Williams présenté des albums solo séparés via Le club des joueurs / Groupe d’étiquettes de mascotte qui a cartographié dans plusieurs territoires à travers le monde. Les deux artistes ont apporté des contributions importantes aux enregistrements de l’autre. Aditionellement, Paich joué sur des pistes sélectionnées sur Lucas‘s “J’ai retrouvé le soleil” et Williams‘s « Locataire ». Les titres sont sortis sur LP et CD, et une édition de luxe en édition limitée est disponible avec les deux titres regroupés.

