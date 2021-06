Steve Maclin explique son passage à IMPACT Wrestling et enfin la création du personnage qu’il voulait à la WWE

in

Steve Maclin a été libéré de la WWE en février et il fait maintenant bonne impression dans la lutte IMPACT.

Vous avez peut-être lu l’histoire sur la façon dont Maclin – connu sous le nom de Steve Cutler à la WWE – est devenu un agent libre et la disparition de The Forgotten Sons à la WWE, mais maintenant il a fait ses débuts avec IMPACT avec une victoire dominante sur Jason Page.

Steve Maclin est arrivé sur IMPACT Wrestling cette semaine

talkSPORT a rencontré Maclin plus tôt cette semaine pour discuter de la façon dont le passage à IMPACT a eu lieu et de la pensée derrière son nouveau personnage.

Sur son personnage dans IMPACT..

« Mon personnage, c’est à peu près moi. Cela fait comprendre mon point de vue, mais c’est aussi un contraste entre le fait de prendre The Punisher et Captain America et de les regrouper en un seul.

«Il ne s’agit pas tant d’en faire le patriote, mais plutôt du côté le plus sombre de tout et de franchir cette ligne dont beaucoup de gens ne veulent jamais parler ou entrer.

“Alors maintenant, je peux jouer de ce côté des pistes où on m’a dit non pendant si longtemps.”

Travailler avec IMPACT de manière créative…

«Ça a été génial. Le lendemain de ma libération, je suis allé avec Deonna [Purrazzo] à Nashville juste pour s’évader. Allez-y à nouveau et luttez à nouveau, éloignez-vous d’Orlando.

« Ils m’ont amené à la télévision, mais je n’étais pas là pour faire grand-chose à part traîner avec les garçons. C’était drôle de s’asseoir avec D’Lo [Brown] et Tommy Dreamer et juste parler. Nous n’avons même pas parlé affaires – évidemment un peu de ce qui s’est passé – mais c’était plus la vie.

Steve Maclin à la WWE en tant que Steve Cutler

«Et je viens de comprendre qui je suis. Pour eux, acceptez-moi pour qui je suis et ce que je veux produire. Et je pense que c’est ce qu’IMPACT est maintenant. C’est une de ces entreprises qui va vous permettre de vous développer par vous-même.

« Ils vont vous laisser votre avis, mais tout le monde vous donne les outils. Ce n’est pas une de ces choses où une personne vous dit une chose et quelqu’un d’autre vous en dit une autre.

«Ce n’est pas si vous suivez l’idée de cette personne et pas la mienne, vous obtiendrez une sorte de chaleur. Cela me rappelle les premiers jours de NXT où vous essayez simplement de faire passer votre personnage et d’y intégrer votre personnalité autant que vous le pouvez.

« Scott D’Amore, Jimmy Jacobs, Tommy, D’Lo ; tout le monde a été si formidable à tous les niveaux en s’assurant que j’obtienne ce que je veux être décrit comme. Et même avec des habitudes de conversation pour les promos, Jimmy Jacobs m’a fait asseoir et a dit tellement de choses qui ont résonné en moi.

Où il voulait travailler après la WWE…

« Je cherchais un bon endroit en général et être un individu. Je pense que la seule chose qu’IMPACT vous permet de faire est d’être un individu.

«Il y a toujours un ordre hiérarchique partout où vous allez dans n’importe quelle entreprise de lutte, vous allez avoir vos niveaux de talent. Mais maintenant c’est sur moi et comment je me présente. Et si cela me fait gravir les échelons, ce que je prévois de faire, je veux ce projecteur. »

Steve Maclin a commencé à attirer l’attention avec une série de vignettes sympas

De vouloir faire ce personnage plus tôt dans sa carrière…

“Rêver [Dusty Rhodes] était très bon pour faire sortir des choses de moi au cours de promo. Finalement, il a dit « va chercher ton uniforme et nous allons essayer quelques trucs, voir comment ça se passe ».

«À l’origine, c’était un truc très babyface, patriotique, comme Captain America et j’aimais le faire, mais je ne pense plus que cela se passe bien.

« Le sergent. Le type d’abattage qui salue le drapeau, je pense juste que le seul qui s’en tirerait maintenant est John Cena. De nos jours, sortir comme un babyface de viande blanche est très difficile.

«Je pense que l’autre direction serait géniale. Pousser à la face de tout le monde que je suis un vétéran et être un idiot à ce sujet, c’est une de ces choses où cela vous permet de dire encore plus la vérité. Ce qui, comme un talon, dire la vérité est toujours la chose amusante parce que vous pouvez dire ce que vous voulez et le croire.

“C’est drôle, j’ai même essayé de faire un personnage irlandais qui venait de Boston et j’ai fini par ressembler à Peter Griffin la plupart du temps.”

Steve Maclin a jeté son dévolu sur Josh Alexander

Sur son contrat avec IMPACT…

«Je suis signé avec IMPACT Wrestling. A part ça, je ne vais rien dire d’autre parce que c’est mon affaire, mais je suis officiellement avec IMPACT pour le long terme en ce moment. Je suis très excité.

« Il y a beaucoup de bons talents chez IMPACT et je ne pense pas que tout le monde se rende compte de ce qu’IMPACT a. »

Sur qui il veut le plus affronter…

« La division X en général, je suis enthousiasmé par ce que l’avenir nous réserve à tous les niveaux. Josh Alexander est mon numéro un en ce moment. Je le veux le plus. Lui et TJP ont tué l’Iron Man.

« Je n’ai que des éloges pour eux. Mais j’ai hâte de monter sur le ring avec les deux, Josh est mon numéro un en ce moment parce qu’il est le champion X-Division.