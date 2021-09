Steve Martin et Martin Short partagent des mots gentils pour Rocker Sting jouant lui-même sur seulement des meurtres dans le bâtiment

Comme Charles-Haden Savage de Steve Martin mentionne sa relation de longue date avec Sting. Sur Only Murders in the Building, Savage est un acteur connu principalement pour son concert de longue date en début de carrière sous le nom de “Brazzos”, un détective original d’une procédure policière populaire à la télévision, tandis qu’Oliver Putnam de Martin Short est un réalisateur de Broadway flamboyant mais en difficulté, et Selena Gomez dans le rôle de Mabel Mora, la jeune femme secrète qui dit qu’elle rénove l’unité de sa tante dans l’Arconia, mais pourrait être à la hauteur de tout. Même encadrer Sting! Eh bien, probablement pas ça, mais j’espère que Gomez a passé un aussi bon moment avec le musicien que Martin et Short.