Steve Martin réagit à son sosie qui gagne gros

Péril! a récemment couronné le vainqueur de son tout premier tournoi des professeurs. Mais, le gagnant vous a peut-être fait faire une double prise en raison de ses similitudes avec un certain comique célèbre. Le professeur Sam Buttrey, qui enseigne à la Naval Postgraduate School, fait dire à tout le monde qu’il pourrait passer pour le jumeau de Steve Martin. Sur Twitter, Martin lui-même a pesé sur la victoire de son doppelganger avec, naturellement, une blague de bonne humeur.

Buttrey a remporté le tournoi des professeurs. Il a remporté 100 000 $ de prix en argent après sa victoire. Le professeur reviendra également pour le Tournoi des Champions annuel grâce à son exploit. Après le tournoi, beaucoup se sont rendus sur les réseaux sociaux pour féliciter Buttrey, y compris Martin. Cependant, l’acteur a plaisanté en disant qu’il voulait une part du gâteau.

Tellement génial de partager l’argent du prix avec Sam ! https://t.co/CBPQxyJHHF – Steve Martin (@SteveMartinToGo) 19 décembre 2021

Jeopardy a ensuite pesé sur le tweet de Martin. Ils ont écrit qu’ils l’accueilleraient dans l’émission « à tout moment » et « à quelque titre que ce soit ». On ne sait pas si Martin acceptera l’offre. Mais, ce serait certainement amusant de le voir derrière le lutrin, peut-être en tant qu’hôte invité. Le quiz a annoncé le tout premier tournoi des professeurs plus tôt cette année. L’événement a été organisé par Mayim Bialik, qui a servi d’hôte alors que Jeopardy poursuit sa recherche du remplaçant officiel d’Alex Trebek. Bialik a déclaré à propos du dernier concours : « C’était un plaisir incroyable de voir autant de professeurs brillants de toutes sortes d’écoles et de milieux se réunir sur la scène Jeopardy !. Il y avait un sentiment de parenté et de camaraderie académique au sein du groupe, ainsi qu’un bonne dose de compétitivité. Cette énergie a rendu ce premier tournoi des professeurs incroyablement spécial. «

Bialik et Ken Jennings ont tous deux été sollicités pour diriger le programme dans le cadre de la recherche d’un hôte permanent. Il avait été annoncé précédemment que Bialik serait l’hôte des futures émissions spéciales aux heures de grande écoute. Les téléspectateurs pourront voir beaucoup plus d’hôtes invités, car Jeopardy a annoncé qu’ils dirigeraient l’émission à tour de rôle pour le reste de la saison. Comme les fans de Jeopardy le savent, ces changements sont intervenus après la controverse entourant Mike Richards, l’ancien producteur exécutif de l’émission qui a été choisi pour servir d’hôte permanent. Plus tard, il a démissionné de son poste et a été licencié de Jeopardy et de Wheel of Fortune, car il était producteur des programmes.