Steve Martin se souvient de l’histoire touchante de sa première rencontre avec Betty White en 1974

Alors que Betty White approchait de son 100e anniversaire, Steve Martin s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager son souvenir de la première fois qu’il a rencontré l’actrice légendaire. Son histoire commence il y a 47 ans, en 1974, alors qu’il commençait tout juste sa longue carrière de comédien.

« En 1974, j’étais un obscur acte d’ouverture pour Linda Ronstadt au Troubadour de Los Angeles. En traversant le hall avant le spectacle, j’ai vu Betty White et son mari Allen Ludden faire la queue », a écrit Martin, 76 ans, sur Twitter sur Jeudi. « J’aimais Betty White, alors je suis allé vers eux : ‘Je suis tellement honoré de vous rencontrer tous les deux.’ Et puis j’ai dit : ‘Est-ce que Linda n’est pas géniale ?’ Elle a dit : ‘Nous sommes venus vous voir.’ J’ai dit : ‘Pourquoi ?’ « Parce que nous avons entendu dire que vous étiez drôle. » J’étais ravi. »

Martin n’est pas la seule célébrité à chanter les louanges de White avant son centenaire le lundi 17 janvier. Certaines des anciennes co-stars de White, dont les stars de The Proposal Sandra Bullock et Ryan Reynolds, l’ont honorée plus tôt cette semaine, à la fois louant ses côtelettes comiques. Reynolds a déclaré à PEOPLE qu’il était fan de White « d’aussi loin que je me souvienne ». Dans les années qui ont suivi La proposition, sorti en 2009, Reynolds a continué la blague selon laquelle sa grand-mère à l’écran est son « ex-petite amie ».

« J’ai entendu dire que les scripts de Golden Girls n’avaient que 35 pages, ce qui est logique car beaucoup de rires viennent de Betty en regardant simplement ses camarades de casting », a-t-il déclaré, avant de plaisanter en disant que White est « un Capricorne typique » parce qu’elle « dort tout ». jour » et est « sortie toute la nuit pour boire et grignoter des hommes ».

Bullock a déclaré que White est un « être humain aimant, décent, optimiste, inclusif et hilarant » et a déclaré qu’elle espérait que White passerait son grand jour « de la même manière qu’elle a célébré chaque jour de sa vie: avec humour, gentillesse et une vodka sur glace, trinquant au fait qu’elle est une dure à cuire qui nous a tous laissés dans la poussière. »

Le jour de l’anniversaire de White, elle recevra un grand hommage spécial d’une nuit seulement dans certaines salles de cinéma appelé Betty White: 100 Years Young. Il mettra en vedette un casting de stars, dont Reynolds, Tina Fey, Robert Redford, Lin-Manuel Miranda, Clint Eastwood, Morgan Freeman, Jay Leno, Carol Burnett, Craig Ferguson, Jimmy Kimmel, Valerie Bertinelli, James Corden, Wendy Malick et Jennifer Love Hewitt.

« Vous vivrez les moments les plus drôles de Betty sur The Golden Girls, en accueillant Saturday Night Live, Hot in Cleveland, The Proposal, The Mary Tyler Moore Show – et un épisode perdu de la toute première sitcom de Betty », indique la description. « De plus, Betty révèle des histoires intérieures de sa vie et de sa carrière incroyables. Il s’agit d’un événement spécial d’une journée seulement, la fête vous attend. »